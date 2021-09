I 5 momenti imperdibili della seconda puntata del Grande Fratello Vip Dall’incontro di Manuel Bortuzzo col padre, alle prime lacrime del nuotatore. Nella seconda puntata del GFVip 6 non sono mancate le cronache rosa, in particolare quelle che legano Soleil Sorge a Gianluca Antinolfi: questa volta sono volate pesanti accuse. Poi le commoventi confessioni tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli e il discorso di Alfonso Signorini sul politically correct.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dall'ingresso degli ultimi vip che hanno completato il cast ufficiale all'emozionante discorso di Manuel Bortuzzo sulla sua vita. Dall'incontro col padre Franco entrato nella casa, alle prime lacrime del nuotatore. Nella seconda puntata del GFVip 6 non sono mancate le cronache rosa, in particolare quelle che legano Soleil Sorge a Gianluca Antinolfi: questa volta sono volate pesanti accuse. Poi le commoventi confessioni tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, la reazione di Alex Belli alla gelosia della moglie Delia e il discorso di Alfonso Signorini sul politically correct. Ecco i 5 momenti imperdibili della seconda puntata del GFVip.

Il discorso di Manuel Bortuzzo che riabbraccia il padre

Manuel incontra suo padre Franco e si commuove parlando del loro profondo legame, ripercorrendo la sua storia sin da prima l’incidente. “Vorrei farlo sentire un po’ più libero”, spiega il ragazzo. Manuel ha le lacrime agli occhi solo a sentire la sua voce. “Lui mi insegna ogni giorno ad essere più forte, non è mai stato un peso per me, siamo due uomini sulla stessa barca”, racconta Franco al conduttore. Messo davanti alle immagini della sua vita prima dell'incidente, Manuel racconta: "Con altri ragazzi nei centri di riabilitazione abbiamo toccato l'essenza della vita e tutto il resto non contava più".

Le accuse di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi

Se in un primo momento non sembrava altro che una pagina di cronaca rosa, Soleil ha poi lanciato un'accusa non indifferente: "È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking". Parole che hanno un peso, ma che sembrano cadere nel vuoto in puntata. "Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa", accusa la ragazza. Antinolfi incassa il colpo, oltre al due di picche dalla bella influencer, e si limita a replicare: "L'amore non passa, vederla nella casa mi ha fatto effetto, il nostro è stato un rapporto intenso".

L'ingresso di Sophie Codegoni nella casa

L'ex tronista di Uomini e Donne è una degli ultimi vip entrati nella casa. Ora il cast è ufficialmente al completo. Il suo arrivo era particolarmente atteso perché ci si aspetta che Sophie sarà protagonista di diverse dinamiche. Dagli scontri con Soleil Sorge con la quale non scorre buon sangue, alle gelosie che sembra attirare da parte della moglie di Alex Belli. Delia Duran si è già scagliata via social contro la Codegoni, che ha fatto apprezzamenti sull'attore e in puntata non sono mancate le frecciatine da parte del conduttore su quello che accenna ad essere un triangolo amoroso.

Le lacrime di Katia Ricciarelli: "Sono sola"

Katia Ricciarelli e Manila Amoruso si sono lasciate andare a confidenze sulle loro vite private, in settimana, arrivando alle lacrime e a ricredersi sul conto una dell'altra. Manila ha raccontato la sua storia, le delusioni d'amore, il divorzio, poi il sorriso ritrovato al fianco di Lorenzo Amoruso e di nuovo il dramma dell'aborto. La cantante empatizza con Manila e si confida su alcune ferite ancora aperte nella sua vita: "Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia".

Il dietrofront di Alfonso Signorini sul politically correct

Ci sono scivoloni gravi e meno gravi, spiega Signorini, che nel giro di un’estate si è trasformato da severo inquisitore a bonario padrone di casa che chiede comprensione per le cadute di stile dei suoi inquilini. Il conduttore, per non sbagliare, richiama i suoi concorrenti alle loro responsabilità, ma chiarisce: “Quest’anno Grande Fratello ha pensato di adottare un atteggiamento meno bacchettone, ci siamo stancati”, con un discorso che riprende da un lato i concorrenti dall'altro il pubblico a casa invitandolo ad essere più tollerante.