GFVip, Katia Ricciarelli in lacrime: “Non ho una famiglia, sono sola” Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli. In un momento di commozione in diretta al GFVip ammette: “Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose”. La cantante e Manila Amoruso si sono lasciate andare a confidenze sulle loro vite private e Katia, empatizzando con lei si è aperta confidandosi su alcune ferite ancora aperte nella sua vita.

A cura di Giulia Turco

Al GFVip Katia Ricciarelli e Manila Amoruso sono state protagoniste di un momento di solidarietà femminile. Le due donne si sono lasciate andare a confidenze sulle loro vite private, in settimana, arrivando alle lacrime e a ricredersi sul conto una dell'altra. Manila ha raccontato la sua storia, le delusioni d'amore, il divorzio, poi il sorriso ritrovato al fianco di Lorenzo Amoruso e di nuovo il dramma dell'aborto. La cantante empatizza con Manila e si confida su alcune ferite ancora aperte nella sua vita.

Le confidenze di Katia Ricciarelli sulla vita privata

Parlare di certi argomenti significa riaprire ferite che fanno male, per Katia Ricciarelli. Donna di spettacolo che ha dedicato la sua vita alla musica, la cantante ha una carriera importante alla spalle che l'ha resa, tra le cose, anche un personaggio tv. Nella sua vita privata ha avuto una relazione con il tenore José Carreras, durata 13 anni. Nel 1986 ha sposato poi Pippo Baudo. Il matrimonio è naufragato nel 2004 dopo 18 anni di unione. Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli. In un momento di commozione in diretta al GFVip ammette: "Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia, sono sola".

Le confidenze di Manila Nazzaro

La Ricciarelli si è molto ricreduta sul conto dell'ex Miss Italia e si è pentita di averla nominata la settimana precedente: "Ti ho voluta un bene dell’anima quando ti ho sentito parlare e come ti ho detto ti ho nominata". In settimana Manila si era aperta con Katia e parlando delle sue vicissitudini sentimentali, non ha potuto non menzionare il suo attuale compagno, Lorenzo Amoruso, un uomo che le ha fatto credere nuovamente come si possa tornare ad amare e fidarsi dell'idea che si possa essere davvero felici: "È arrivato Lorenzo, perché forse non ho mai mollato per quella roba lì, ho sempre pensato che prima o poi sarebbe arrivato che mi avrebbe fatto stare bene".