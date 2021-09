Prime lacrime al GF Vip, Manila si commuove pensando a Lorenzo Amoruso e al bambino che hanno perso Arrivano anche le prime lacrime al Grande Fratello Vip. Chi ha ceduto alla commozione è Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia raccontandosi a Katia Ricciarelli non è riuscita a trattenere l’emozione parlando della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, ma anche del dolore di aver perso un bambino che avrebbero tanto desiderato.

A cura di Ilaria Costabile

Sono trascorsi solamente cinque giorni dall'entrata dei concorrenti nella casa più spiata d'Italia che già sgorgano copiose le prime lacrime. A commuoversi, raccontando aneddoti della sua vita è Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia si è messa a nudo parlando con Katia Ricciarelli che la ascoltava rapita e menzionando il suo compagno, Lorenzo Amoruso, non è riuscita a trattenere le lacrime.

La commozione parlando di Lorenzo Amoruso

Nella casa del Grande Fratello Vip i racconti tra i concorrenti sono all'ordine del giorno, ognuno di loro a seconda del momento inizia ad aprirsi raccontando un po' di sé e del suo passato, delle vicende che più sono state significative. Ed è così che Manila Nazzaro parlando delle sue vicissitudini sentimentali, non ha potuto non menzionare il suo attuale compagno, Lorenzo Amoruso, un uomo che le ha fatto credere nuovamente come si possa tornare ad amare e fidarsi dell'idea che si possa essere davvero felici:

È arrivato Lorenzo, perché forse non ho mai mollato per quella roba lì, ho sempre pensato che prima o poi sarebbe arrivato che mi avrebbe fatto stare bene, e dico sempre che a volte me lo sono anche meritato forse, a volte dobbiamo farci qualche complimento, quando sento dire a me non succederà più.

La perdita del bambino

L'amore tra Lorenzo e Manila è cresciuto con il tempo, diventando sempre più forte e duraturo. I due hanno superato anche al prova di Temptation Island e, in realtà, avrebbero anche intenzione di sposarsi. La coppia ha però vissuto un momento particolarmente difficile, quando la showgirl dopo essere rimasta incinta ha poi perso il bambino. Un evento doloroso, dal momento che desideravano poter vivere la gioia di un figlio insieme e al ricordo di questa perdita, raccontata anche nella casa, inevitabilmente facendo riemergere un dolore sopito da tempo.