GFVip, l’accusa di Soleil Sorge: “Gianmaria è arrivato al limite dello stalking” Soleil ammette di non voler nulla a che fare con Gianmaria Antinolfi. Nonostante il “flirt” della scorsa estate, tra loro non sembrano esserci chance di un ritorno di fiamma. Quella che sembrava essere una pagina leggera di cronaca rosa si trasforma in uno straniante momento di accuse, di parole pesanti che tuttavia in studio sembrano cadere nel vuoto: “Mi sono sentita oppressa, è stato umiliante”. Mentre l’imprenditore incassa il colpo, oltre al due di picche.

A cura di Giulia Turco

Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al GFVip mostra lati inaspettati e a tratti inquietanti. Prima del loro ingresso nella casa si vociferava di una loro storia, anzi "flirt", come ama definirlo all'americana l'ex naufraga, perché ha una sfumatura meno impegnativa a quanto pare. Se in un primo momento non sembrava altro che una pagina di cronaca rosa, Soleil in settimana ha lanciato un'accusa non indifferente: "È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking". Parole che hanno un peso, ma che sembrano cadere nel vuoto in puntata. "Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa", accusa la ragazza. Antinolfi incassa il colpo, oltre al due di picche dalla bella influencer, e si limita a replicare: "L'amore non passa, vederla nella casa mi ha fatto effetto, il nostro è stato un rapporto intenso".

Cosa c'è stato tra Soleil e Gianmaria prima del GFVip

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto una storia prima di entrare al reality, durata da settembre 202o a giugno 2021. Nel corso dell'estate prima del reality la coppia era stata pizzicata dagli scatti di Chi, che avevano immortalato grande complicità nonostante non fosse chiaro se si trattasse di amore o di un'amicizia speciale. A chiarire la situazione ci ha pensato l'imprenditore tra le mura della casa quando, in un momento di confidenze con l'amica Raffaella Fico, ha ammesso di essere stato innamorato di Soleil. È stata l0ex naufraga ad alzare un muro nei suoi confronti, non pronta ad intraprendere una relazione. Pubblicamente disse: "Non mi fidanzerei mai con un ex di Belen".

Gianmaria: "Sono stato innamorato di Soleil"

A Gianmaria brillavano gli occhi parlando di "Sole", come ama chiamarla affettuosamente. Non ha negato d'altronde i suoi sentimenti per lei, ma le loro intenzioni purtroppo erano diverse. "Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a richiamarmi ma io ho chiuso i rapporti", ha raccontato a Raffaella. "Sono stato innamorato di Sole, ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione, diceva sempre che non stavamo insieme e che non era pronta ad avere una storia".