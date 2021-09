GFVip, Gianmaria Antinolfi svela i dettagli della storia con Soleil Sorge: “Ero innamorato di lei” Gianmaria Antinolfi e Soleil Stasi si sono frequentati per qualche mese prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno avuto un flirt, del quale l’imprenditore napoletano ha già rivelato i dettagli durante un momento di confidenze con Raffaella Fico. Mentre lui però non ha mai negato i suoi sentimenti, a quanto pare Soleil ha sempre rifiutato l’idea di una relazione stabile.

A cura di Giulia Turco

Che Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si siano ritrovati insieme nella casa del GFVip non è certo un caso. L'influencer e l'imprenditore napoletano infatti hanno avuto un flirt prima della loro partecipazione al reality, terminato all'inizio dell'estate. Soleil e Gianmaria erano stati pizzicati insieme, ma gli scatti non avevano mai parlato abbastanza chiaro per poter definire la loro relazione una storia d'amore. A rivelare come sono andate tra loro le cose ci ha pensato, tempo record, Gianmaria confidandosi con Raffaella Fico.

Gianmaria Antinolfi: "Io e Soleil insieme fino allo scorso giugno"

In un momento di confidenze con Raffaella, Gianmaria racconta che poco prima di entrare nella casa del GFVip ha iniziato a frequentare una ragazza. Una relazione nata poche settimane prima del reality, che il concorrente si riserva di valutare una volta che tornerà alla vita reale. Parlando di amori e sentimenti però, a Gianmaria viene spontaneo sollevare l'argomento Soleil, per la quale sembra provi ancora sentimenti importanti: "Con Soleil è durata da settembre fino a giugno di quest'anno", confessa.

Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a richiamarmi ma io ho chiuso i rapporti. Sono stato innamorato di Sole, ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione, diceva sempre che non stavamo insieme e che non era pronta ad avere una storia.

Gianmaria e Soleil prima del GFVip

Le ultime famose parole di Soleil Stasi sono state: “Non mi fidanzerei mai con un ex di Belen”. Eppure nel giro di un’estate l’ex concorrente di Uomini e Donne è stata paparazzata prima al fianco di Andrea Iannone, poi insieme a Gianmaria Antinofi, il gieffino che poco tempo prima avrebbe avuto un flirt, da lui stesso confermato, con la showgirl argentina. Gli scatti di Chi risalenti a giugno hanno immortalato l’imprenditore napoletano in atteggiamenti complici con la bella Soleil, nonostante non ci sia mai stata prova di un bacio in pubblico.