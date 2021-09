GFVip, Alex Belli pensa alla moglie Delia Duran: “Non voglio essere frenato dalla sua gelosia” Mentre Delia Duran è rossa di gelosia per le attenzioni che le donne della casa stanno regalando a suo marito Alex Belli, l’attore nella casa ripensa alla sua storia d’amore con tenerezza, ma non nasconde che la gelosia della modella potrebbe infastidirlo. Prima di entrare nella casa però, Belli ha messo le cose bene in chiaro con una lettera.

Alex Belli è già considerato il sex symbol di questo GFVip. Le donne della casa non si sono fatte mancare apprezzamenti per l'attore che però è felicemente sposato con la modella Delia Duran. La coppia, dopo due anni di fidanzamento e una romantica proposta di matrimonio alle Maldive, ha celebrato le nozze lo scorso giugno e Delia è molto, molto gelosa del marito. La modella venezuelana ha "marcato il territorio" sui social chiarendo che le attenzioni delle gieffine per Alex non le fanno affatto piacere. A quanto pare però, lui mal digerisce la sua gelosia. Come la prenderà l'attore a sapere la sfuriata della moglie fuori dalla casa?

Il discorso di Alex Belli a Delia prima del GFVip

Belli racconta di essere al corrente della gelosia di Delia e spiega che prima di entrare nella casa le ha scritto una lettera con un messaggio importante. Vuole starle vicino e rispettarla, ma al tempo stesso sentirsi libero di vivere quest'esperienza divertendosi, senza pensare ad una reazione negativa dall'atra parte, senza sentirsi perennemente sotto esame. "Voglio vivermela così, non voglio essere frenato dalla sua gelosia", spiega a Signorini. "Io e Delia siamo stati per tre anni sempre insieme, è un rapporto simbiotico. Lei si fida di me, ha sempre un po' di gelosia, è sudamericana… Non penso ci sia stato niente in questi giorni però!". Le cose non stanno esattamente così.

Come ha reagito Delia Duran sui social

A metà settimana infatti Delia Duran si è sfogata su Instagram nei confronti delle ragazze che hanno fatto apprezzamenti verso il suo Alex. Dalle sorelle Selassie che al momento del loro ingresso hanno subito messo le mani sul suo fisico scolpito, a Sophie Codegoni che ancor prima di entrare nel video di presentazione ha fatto sapere che si si lancerà sulla conoscenza dell'attore. "Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio??? Significa ancora qualcosa?? Al mio paese non funziona così… ", ha tuonato Delia. "Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre "principesse". Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!! Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!".