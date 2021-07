Lunedì 29 marzo è andata in onda la quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Una serata ricca di emozione e di tante avventure, compresa la prima prova del fuoco per i naufraghi. Vera Gemma è stata eliminata e ha deciso di restare in gioco a Parasite Island, che la prossima settimana verrà "smantellata", per dar modo a tre dei quattro naufraghi di tornare in gara. Nella quinta puntata l'ultimo arrivato Andrea Cerioli è rimasto vittima delle frecciatine di Ilary Blasi, dura anche con Massimiliano Rosolino inviato dall'Honduras. E poi l'irriverente imitazione di Valentina Persia a Vera Gemma; il messaggio di Paul Gascoigne in collegamento dall'hotel con tutti gli aggiornamenti sul suo possibile rientro; lo scontro di fuoco tra Awed e Gilles Rocca e tanto altro.

Le frecciatine di Ilary Blasi ad Andrea Cerioli

L'arrivo di Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi 2021 era atteso come quello di un vero e proprio maschio alpha. Sbarcato sull'Isola con dieci giorni di "ritardo" rispetto al resto dei naufraghi, ci si aspettava che l'ex tronista di Uomini e Donne potesse risollevare gli umori e le energie dei compagni. In realtà Cerioli ha avuto ben presto un crollo emotivo. La prima a non credere nelle sue potenzialità sull'Isola sembra essere proprio la conduttrice Ilary Blasi, che dallo studio lancia non poche frecciatine al concorrente. Sull'intervento di Massimiliano Rosolino: "Drusilla ha chiamato un altro maschio alpha", riferendosi ad Andrea Cerioli, Ilary ha chiosato con un secco: "Seh ciao". Commento che non si è risparmiata nemmeno quando ha visto Gilles Rocca piangere per la nostalgia della sua fidanzata: "Mò mi fai come Cerioli".

Valentina Persia e l'imitazione di Vera Gemma

Se c'era una performance che il pubblico aspettava all'Isola dei Famosi era di certo quella di Valentina Persia, la comica e cabarettista romana alla quale il piccolo schermo si è affezionato negli anni '90 con le barzellette de La Sai L'Ultima. Valentina ha preso di mira Vera Gemma, la naufraga con la quale fino a qualche ora prima c'erano state diverse frizioni e che, non a caso, si presta per i suoi tratti caratteristici all'ironia e alle imitazioni. "Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull'Isola la vera Gemma. È uscita la vera persona", spiega Valentina interpellata da Ilary Blasi sui motivi dei suoi malumori. "Tranquilli perché io non ce l'ho con nessuno, tanto meno con le donne. Voglio bene a tutti, in fin dei conti saremo tutti in nomination", recita Valentina imitando Vera. "Poi non appena abbiamo liberato la Palapa, hai presente l'esorcista?!".

Paul Gascoigne col tutore in collegamento

Paul Gascoigne grande protagonista delle cronache degli ultimi giorni. Dopo il suo infortunio alla spalla e dopo le indiscrezioni rilanciate da Fanpage.it circa un suo futuro reinserimento nel gioco – probabilmente a cavallo tra la prossima puntata e una da trovare presumibilmente dopo Pasqua – l'ex giocatore di Lazio e Rangers si è mostrato in collegamento dall'Honduras con un vistoso tutore. Ilary Blasi gli ha chiesto delle sue condizioni e della sua volontà a rientrare, lui ha risposto: "Come va la spalla? So and so. Così così. Sì, voglio rientrare". Tutto insomma sembra presagire un ritorno di Paul Gascoigne tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, per quanto in questo momento resta sempre un'incertezza di fondo.

Lo scontro fra Gilles Rocca e Awed

Lo scontro tra Gilles Rocca e l'influencer era iniziato già in settimana, con i primi malumori. Anche in diretta, la lite tra Awed e Gilles Rocca esplode nella Palapa. E proprio Gilles Rocca dà il peggio: "Io ti asfalto, io ti asfalto". Anche Iva Zanicchi interviene: "Non si possono sentire queste cose, queste parole, noi a casa vi guardiamo". Anche Tommaso Zorzi punge entrambi: "Penso che tu sia un grande provocatore, tu stai giocando a provocare Gilles e qui, devo dire a Gilles, tu dai terreno fertile al gioco di Awed. Sei un cretino". Tommaso Zorzi spiega proprio questo, che mentre Awed sembra aver capito quale sia il nervo scoperto del vincitore di Ballando con le stelle, quest'ultimo invece cade puntualmente a ognuna delle sue provocazioni. Un problema per Gilles Rocca che deve trovare il modo di capovolgere questa situazione. Proprio Gilles Rocca aveva cominciato bene la puntata, vincendo la prova che gli ha dato come ricompensa la farina.

La cazziata di Ilary Blasi a Massimiliano Rosolino

Ad inizio puntata, dopo il consueto riassuntino, Ilary Blasi chiama in causa Massimiliano Rosolino per farsi dire quali sono le impressioni da Playa Palapa. E Massimiliano Rosolino "mitiga", per usare le sue parole: "Il clima qui è un po' mitigato, ma siamo carichi". Ilary Blasi si infiamma subito: "E allora non hai capito proprio niente, Massi". C'è anche una differenza molto evidente nella modulazione della voce e nelle intenzioni. Massimiliano Rosolino cerca sempre la trovata da guitto, ma sono tentativi; Ilary Blasi è più decisa, enfatica e secca, fa quello che in genere è il mestiere del telecronista: fa sembrare che sia importante anche un'azione di poco valore.