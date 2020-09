Lunedì 28 settembre è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Diversi i momenti chiave della puntate che è stata particolarmente ricca di episodi interessanti. Ripercorriamo quanto è accaduto.

Elisabetta Gregoraci: “Quando litigai con Naomi Campbell per Briatore”

Nel Confessionale della Casa, dopo avere sminuito il rapporto con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha lasciato intendere che all’ex marito Flavio Briatore non farà piacere vederla vicina al giovane coinquilino. Quando Signorini le ha confessato che l’imprenditore ha incontrato l’ex compagna Naomi Campbell questa settimana, Elisabetta ha raccontato: “Non sono mai stata gelosa di lei. Ci litigai quando, dopo due mesi che stavo con Flavio, andò via stizzita perché lo aveva visto baciarmi”.

Adua Del Vesco incontra la fidanzata di Massimiliano Morra

Incontro con scontro nella Casa del GF Vip 2020 tra Adua Del Vesco e Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra. Dopo il post in cui la donna si scagliava contro l’attrice, Alfonso Signorini ha voluto un confronto tra le due. “Non sono gelosa del passato di Massimiliano. Per lui è finita”, ha detto la ballerina. Adua ha replicato, lasciando intendere che Dalila avrebbe dovuto farsi da parte: “Non c’eri nel nostro passato”.

Tommaso Zorzi minaccia di lasciare il GF Vip

Tommaso Zorzi ha minacciato di lasciare il GF Vip 2020 dopo essere stato rimproverato per la battuta infelice dopo il coming out di Gabriel Garko nella Casa. Lui, furioso, si è lamentato con Stefania Orlando del trattamento ricevuto: “Rovinare la vita delle persone per due punti di share in più non va bene. Non mi piace questo gioco, se è così me ne vado”.

Francesco Oppini ricorda Luana: “Era vita”

Nel confessionale Francesco Oppini si è sciolto in lacrime ricordando Luana, la fidanzata scomparsa in un incidente automobilistico nel 2006. “Era vita, energia a tutto tondo. Se sono quello che sono oggi, lo devo a lei”, ha raccontato ad Alfonso Signorini il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Poi un pensiero alla fidanzata Cristina Tomasini: “Un angelo, credo me l’abbia mandata Luana”.

Franceska elimina Zorzi, lui la salva dalla nomination

Franceska Pepe, risultata essere immune dalla nomination grazie a un colpo di fortuna, ottiene la possibilità di eliminare immediatamente un concorrente dalla Casa e sceglie di far uscire Tommaso Zorzi. Non sa che il coinquilino non sarà eliminato, semplicemente dovrà trascorrere la notte nel nuovo “cucurio”. Qualche minuto dopo, lui riceve la possibilità di vendicarsi togliendole l’immunità ma decide di salvarla: “Ho deciso di sotterrare l’ascia di guerra”.