La quarta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda giovedì 25 marzo 2021, ha regalato diverse emozioni ai telespettatori che hanno seguito le avventure dei naufraghi fino all'ultimo secondo. Dopo due settimane iniziano già le prime incomprensioni, ma si rafforzano anche alcuni rapporti e mentre qualcuno va via, c'è qualcun altro che inizia il suo percorso in Honduras.

Brando Giorgi decide di rimanere a Parasite Island

Dopo essere stato eliminato nel televoto con Francesca Lodo, che ha avuto la meglio, Brando Giorgi approda su Parasite Island, dove incontra la madre di Giulia Salemi e Ubaldo Lanzo, gli unici due abitanti di questa seconda isola nascosta agli altri naufraghi. Dopo i primi momenti di esitazione, l'attore convinto anche da sua moglie, decide di restare. Si tratta del primo naufrago a fare questa scelta.

L'arrivo di Andrea Cerioli

Arriva a Playa Palapa l'ex tronista Andrea Cerioli. Il 31enne bolognese è pronto ad iniziare la sua avventura in Honduras, sotto lo sguardo attento degli altri concorrenti e delle sue fan che hanno immediatamente invaso i social con i primi scatti da naufrago.

La gaffe di Elettra Lamborghini

Protagonista dell'Isola, sebbene non da naufraga, Elettra Lamborghini è incredibilmente schietta e senza filtri, per cui quello che dice a volte può risuonare come un vero e proprio strafalcione. Ed ecco che, in puntata, parlando di coloro che scelgono di adottare una dieta vegana dichiara: "Sono visti come alieni, non hanno una vita facile".

Gilles Rocca minaccia di lasciare il programma

Gilles Rocca è uno dei personaggi che più sta facendo parlare di sé. Il vincitore di "Ballando con le stelle" si è dimostrato fin da subito uno dei più forti e non ha mai nascosto la sua natura da leader. I suoi atteggiamenti non sono però andati a genio a Daniela Martani che lo ha accusato di aver avuto dei "modi aggressivi" nei suoi confronti. Rocca, però, si è immediatamente difeso e ha dichiarato: "Non posso accettare di essere associato ad un uomo violento, se è così vado via non mi interessa".

Paul Gascoigne infortunato

Durante la seconda prova, quella che avrebbe garantito ai naufraghi la conquista di un premio assai gradito, ovvero un piatto di spaghetti con le polpette, Paul Gascoigne ha avuto un piccolo infortunio, facendosi male ad una spalla. È stato immediatamente soccorso dai medici che, però, hanno confermato che non si è verificato nulla di grave.