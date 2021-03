Lunedì 15 marzo in prima serata è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. In studio la conduttrice Ilary Blasi, che ha salutato la collega Alessia Marcuzzi della quale ha raccolto il testimone, e gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Buona la performance della presentatrice al suo battesimo del fuoco. Ilary è apparsa a suo agio esattamente come all’epoca in cui era la padrona di casa del Grande Fratello Vip. In collegamento da casa la terza opinionista Elettra Lamborghini, in isolamento perché positiva al Covid. Di seguito i momenti chiave della puntata.

Ilary Blasi saluta Alessia Marcuzzi

Ilary Blasi inaugura la nuova edizione dell’Isola dei famosi salutando Alessia Marcuzzi, collega dalla quale ha ricevuto il testimone. Era proprio Alessia, infatti, a condurre l’Isola fino allo scorso anno. I saluti di Ilary hanno fatto piacere alla Marcuzzi che ha risposto via Twitter: “Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!”.

La prima puntata è un tripudio di doppi sensi

La prima puntata dell’Isola dei famosi è un tripudio di doppi sensi. Prima i continui riferimenti all’alimentazione vegana di Daniela Martani – alla quale chiedono quando sia stata l’ultima volta che ha mangiato un pesce – e poi la gaffe di Ilary Blasi che, presentando la Palapa, dice: “Stasera vi faccio entrare tutti nella Patata”.

L’appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi

Tommaso Zorzi lancia un appello a Giulia Salemi, sua compagna di gioco all’Isola dei famosi, con la quale ha vissuto settimane difficili dentro e fuori la Casa. Ma la rivalità sembra essere superata tanto che l’opinionista si rivolge all’amica affinché incoraggi la madre Fariba Teherani a resistere alle prime difficoltà incontrate sull’Isola.

I “Burinos” vincono la prima prova immunità

È la squadra dei Burinos a vincere la prima prova immunità di questa edizione. Il gruppo ottiene così la possibilità di occupare la parte migliore della spiaggia e di scampare alle nomination della serata che, invece, ricadono integralmente sul gruppo dei Rafinados.

Drusilla Gucci e il visconte Guglielmotti sono i primi nominati

Sono Drusilla Gucci e il visconte Ferdinando Guglielmotti i primi nominati di questa edizione dell’Isola dei famosi. Aperto il televoto tra i due. Il pubblico dovrà scegliere quale concorrente eliminare. Le votazioni si concluderanno giovedì 18 marzo quando andrà in onda la seconda puntata di questa stagione del reality.