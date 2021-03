Fariba Tehrani è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2021. La madre di Giulia Salemi, insieme al cromatologo Ubaldo Lanzo, è ospite di Parasite Island. Si tratta di un esperimento. L'obiettivo è mettere due anti-naufraghi alla prova in un habitat selvaggio e pieno di ostacoli. Il loro obiettivo sarà quello di diventare dei veri naufraghi, sotto lo sguardo attento di Marco Maddaloni. Solo allora potranno unirsi agli altri naufraghi e diventare concorrenti a tutti gli effetti. Ilary Blasi li ha messi subito alla prova.

La caduta di Fariba Tehrani

Fariba Tehrani è sembrata carica di entusiasmo per questa nuova esperienza televisiva. A Ilary Blasi ha spiegato: "Dopo tre cambi di aereo, venticinque giorni di viaggio e ventidue giorni di chiusura sono piena di energia". La conduttrice, allora, ha fatto sapere che c'era una prova ad attendere lei e il suo compagno di avventura, ma che non sarebbe stata particolarmente difficile: "Vicino a voi c'è un'imbarcazione. Dovrete salire lì sopra e raggiungere la riva, la vostra spiaggia". Poi, li ha invitati a prestare molta attenzione per evitare di fare sbilanciare l'imbarcazione e cadere in acqua e agli spettatori ha spiegato: "Dovranno diventare dei veri e propri naufraghi". Purtroppo, però, Fariba si è sbilanciata ed è caduta rovinosamente in mare seguita da Ubaldo. Ilary Blasi ha commentato delusa: "Ci avevamo creduto". Dopo essersi accertata che stessero bene, li ha invitati a riprovarci, poi rassegnata ha concluso: "Fariba e Ubaldo vi lascio un attimo lì perché ho una trasmissione da portare avanti, vi voglio dire che vedo davanti a voi un colore…tanto marrone".

L'appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi

Tommaso Zorzi non ha nascosto di vedere Fariba Tehrani in difficoltà: "Non li vedo nel loro elemento. Vedo Fariba in una difficoltà estrema". Poi, inaspettatamente, ha lanciato un appello tirando in ballo Giulia Salemi, che di recente ha addirittura smesso di seguire sui social, dopo i dissapori avuti nella casa del Grande Fratello Vip. L'opinionista ha spiegato:"Fariba la vedo completamente in difficoltà. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c'è complicità tra Fariba e Ubaldo". Che sia un piccolo gesto per giungere finalmente a una tregua tra i due ex gieffini?

Giulia Salemi sostiene Fariba Tehrani sui social

Intanto, Giulia Salemi è intervenuta sui social e nelle Instagram Stories ha pubblicato un post per sostenere la madre. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto: "Daje Faribona nazionale, sei tutti noi". Non è da escludere che nelle prossime puntate dell'Isola dei famosi 2021, Giulia non decida di andare in studio per sostenere sua madre, rivedendo così anche il suo ex (?) amico Tommaso Zorzi.