Ilary Blasi comincia a prendere confidenza con i nomi dell’Isola dei famosi, reality che conduce per la prima volta avendo raccolto il testimone di Alessia Marcuzzi (che ha salutato a inizio puntata), conduttrice fino alla scorsa edizione. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo e la conduttrice lo sperimenta in prima persona. Accade con il momento solenne di presentazione della Palapa, l’ambiente principale della scenografia dell’Isola, il luogo che governerà ogni dinamica di gioco, dalle nomination alle eliminazioni. Un nome, la Palapa, pronunciando il quale la conduttrice inciampa. “Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata”.

La reazione di Ilary Blasi alla gaffe

Dopo la gaffe, registrata immediatamente da Tommaso Zorzi che non riesce a trattenere un’esclamazione di sorpresa, Ilary fatica a trattenere le risate dopo essersi resa conto dell’errore. L’ambiente da presentare, infatti, era la “Palapa” non la “Patata”.

La battuta di Ilary Blasi sul visconte che dura poco

Altra battuta a doppio senso arriva quando Ilary Blasi manda in onda una clip che riguarda il visconte Giglielmotti che confessa la sua passione per Elisa Isoardi. Ma la conduttrice lo bacchetta e, facendo riferimento a quanto confessato dall’uomo poco prima, aggiunge: “Lei ha detto che dura poco”. Un’affermazione che il visconte nega, provando a contestualizzare. Una precisazione che si perde tra le risate dei protagonisti dello studio, dalla conduttrice Ilary Blasi agli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Nota romantica: Elisa Isoardi non ha raccolto la corte del Visconte, per il momento la conduttrice, ex volto di Rai1, non sembra essere interessata ad approfondire la conoscenza più di quanto non abbia intenzione di fare con gli altri naufraghi.