La prima puntata dell'Isola dei famosi 2021, trasmessa lunedì 15 marzo, ha già dato un primo verdetto. Ma andiamo con ordine. I Burinos e i Rafinados si sono sfidati nella prova immunità. La squadra vincente sarebbe stata immune dalle nomination. Ad aggiudicarsi una vittoria schiacciante sono stati i Burinos. Così, hanno potuto godersi l'arrivo sull'isola senza l'ansia di finire subito al televoto. Ad andare in nomination sono stati Drusilla Gucci Ludolf , nominata dal gruppo dei Rafinados, e il Visconte Ferdinando Guglielmotti, nominato dai Burinos.

Le nomination segrete: nominati e motivazioni

I Rafinados hanno fatto le loro nomination nella Palapa, in segreto. Angela Melillo ha nominato Drusilla Gucci Ludolf perché la trova troppo chiusa nei confronti del resto del gruppo. Roberto Ciufoli ha nominato Drusilla Gucci Ludolf perché la vede fragile, pensa di farle un favore perché affronta l'Isola con molte ansie. Akash ha nominato Drusilla Gucci Ludolf perché non si trova bene con lei, neanche a parlare. Ritiene ci sia un'incompatibilità caratteriale. Ilary Blasi è apparsa perplessa e gli ha domandato: "Ma non ti piaceva Drusilla?". In effetti, nella clip di presentazione aveva detto addirittura di vedere poche persone in giro per Milano come lei. Akash, però, sembra aver cambiato idea. Tommaso Zorzi ha aggiunto: "Ma non è che vi siete messi d'accordo? Guarda che quando c'è un accanimento verso una persona e la si manda in nomination finisce solo con l'essere ancora più simpatica agli occhi del pubblico". Akash ha negato che ci sia un accordo. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha nominato Drusilla Gucci Ludolf, perché anche se "splendida" e "intelligente", la vede poco interessata alla vita dura che li attende. Zorzi resta del suo parere: "Ma secondo me si sono messi d'accordo". Elisa Isoardi ha nominato il Visconte Ferdinando Guglielmotti, dato che era già stato accostato a lei, vuole cambiare le carte in tavola. Drusilla Gucci Ludolf ha nominato il Visconte Ferdinando Guglielmotti perché lo ritiene non adatto al gioco. Drusilla Gucci Ludolf è il primo nominato dell'Isola dei famosi 2021.

Immuni i Burinos: le nomination palesi

La squadra dei Burinos è composta da Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. Questi concorrenti hanno fatto le nomination palesi dalla spiaggia. Non sapevano che i Rafinados li stessero ascoltando. Ecco le loro nomination. Daniela Martani ha nominato il Visconte Ferdinando Guglielmotti perché sentirlo parlare del sesso tantrico le ha messo inquietudine. Francesca Lodo ha nominato il Visconte Ferdinando Guglielmotti perché ha fatto perdere la sua squadra con la sua sbadataggine. Vera Gemma ha nominato Angela Melillo perché non le sta simpatica e non la fa stare calma, la irrita. Gilles Rocca ha nominato Angela Melillo perché gli ha dato l'impressione di essere molto chic. Awed ha nominato il Visconte Ferdinando Guglielmotti perché ritiene di non avere punti in comune con lui. Paul Gascoigne ha nominato il Visconte Ferdinando Guglielmotti perché troppo serio per l'Isola dei famosi. Angela Melillo intanto è intervenuta: "Vera Gemma aveva detto che non mi avrebbe mai nominato". Tommaso Zorzi ha concluso con ironia: "Allora Vera è falsa".