I 5 momenti imperdibili della 24esima puntata del GF Vip I 5 momenti più importante della 24esima puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 3 dicembre.

Katia Ricciarelli: "Il GF Vip mi ha ridato vita"

Si è raccontata a fondo,Katia Ricciarelli, che in settimana aveva raccontato come il Grande Fratello Vip le abbia ridato vita. Alfonso Signorini ha spiegato all'amica Katia: "Credo che siano parole molto importanti quelle che tu hai usato. Hai detto che il Grande Fratello ti ha restituito la gioia di vivere, come se tu quella voglia l'avessi persa da un pezzo". Katia Ricciarelli ha ammesso che purtroppo è davvero così:

"È la verità. Ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono momenti in cui mi sento proprio…è difficile dire queste cose tutte d'un colpo. Quando mi dicono cosa vorrei fare ancora, mi sembra ingratitudine chiedere di più di quello che ho avuto. Spesso, quando sono sola, mi viene da dire ma che ci sto a fare? Questa è la verità".

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli

In puntata si è parlato a lungo degli ultimi sviluppi nel rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, l'attore ha ammesso di essere innamorato della gieffina. Alfonso Signorini, all'inizio della puntata, ha chiarito che tutti i nodi sarebbero venuti al pettine. Ecco cosa è successo in diretta. Soleil Sorge ha ammesso: "Il bacio durante la Turandot era vero", dunque non si è trattato di un bacio scenico come Alex Belli aveva dichiarato in puntata. Poi ha aggiunto: "Sono entrata in crisi perché Alex è andato in protezione e questo mi ha creato dei dubbi". Belli ha spiegato: "Dopo la Turandot, stava maturando qualcosa che entrava nel cuore". Soleil, allora, gli ha chiesto perché abbia la tendenza a lanciare il sasso e nascondere la mano e l'attore ha replicato:

"Sono andato in difficoltà perché è entrato qualcosa all'interno del mio cuore. Dal mondo goliardico dell'amicizia, c'è stato uno scatto. Un emisfero che nessuno di noi riesce a gestire. Il magico mondo delle emozioni, dei sentimenti, di qualcosa che non riesci a capire".

La rissa sfiorata tra Lulù e Manuel

Si sfiora la rissa al GF Vip. Durante la puntata di venerdì 3 dicembrela tensione è salita a livelli altissimi tra Lulù Selassié e Maria Monsè. Motivo della discordia il precedente di qualche giorno fa, quando Maria ha accusato Lulù di aver origliato durante il suo confessionale. Alla base dei loro rapporti difficili ci sarebbe una generale antipatia verso Maria da molte inquiline della casa. Ma su richiesta di spiegazioni da parte di Signorini, Lulù ha spiegato cosa pensa di Maria:

È una persona triste e ignorante, è imbecille che si permette di prendere in giro gli attacchi di panico. Mi ha denigrato per questo, come ti permetti? Rispetta le persone.

Le due quindi hanno cominciato a urlarsi contro e Lulù si è alzata andando incontro all'altra e costringendo gli altri inquilini a dividerle, quasi per sedare un principio di rissa. Cosa che ha suscitato in Manuel una reazione a metà tra il derisorio e l'indignato: "Si commentano da sole".

La rottura definitiva tra Manuel e Lulù

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra arrivato al capolinea. Dopo tre mesi di un rapporto altalenante, ma sempre segnato da una scintilla scattata sin dal primo giorno, è stata letale la reazione di pochi giorni fa di Lulù all'eliminazione di sua sorella, portando Manuel a prendere nettamente le distanze da lei. "Incomincio a stare male veramente, rimetterci io", rivela, proseguendo così: "Agli occhi degli altri certi comportamenti possono essere compresi, ma se non lo sono da parte mia, evidentemente non possiamo stare insieme. Di sicuro mi dispiace, ma capisco che non è colpa di nessuno e quindi si prendono le distanze. Se i suoi comportamenti sono questi non vedo che margini possano esserci fuori". Lulù pare essere d'accordo sulla separazione definitiva, mas scoppia nuovamente in lacrime quando Manuel decide di nominarla. Situazione che peggiora quando ricomincia il litigio con Maria Monsè, fino a portare la sorella di Lulù, Clarissa, ad intervenire da studio per darle forza: "Amati come stai facendo, per favore".

Le nomination della serata

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 di venerdì 3 novembre ha dato il suo verdetto. A sfidarsi al televoto sono stati Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Il preferito del pubblico è stato Gianmaria Antinolfi. Le concorrenti che sono finite in nomination e che rischieranno di lasciare la casa lunedì 6 dicembre sono: Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Patrizia Pellegrino. Nel corso della puntata si è parlato a lungo del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Inoltre, Manila Nazzaro ha avuto modo di incontrare la madre. Sophie Codegoni, invece, ha parlato del bacio con Gianmaria Antinolfi.