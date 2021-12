Katia Ricciarelli: “Prima del GF Vip non avevo più voglia di vivere”, Alfonso Signorini in lacrime Al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha confessato che prima di partecipare al Grande Fratello Vip aveva perso la voglia di vivere.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 di venerdì 3 dicembre è stata particolarmente emozionante per Katia Ricciarelli. Alfonso Signorini ha voluto approfondire un aspetto. In settimana, l'artista ha detto: "Il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere". La cantante, in confessionale, ha spiegato che prima della partecipazione al reality, non trovava più stimoli per andare avanti.

Katia Ricciarelli aveva perso la voglia di vivere

Alfonso Signorini ha spiegato all'amica Katia: "Credo che siano parole molto importanti quelle che tu hai usato. Hai detto che il Grande Fratello ti ha restituito la gioia di vivere, come se tu quella voglia l'avessi persa da un pezzo". Katia Ricciarelli ha ammesso che purtroppo è davvero così:

"È la verità. Ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono momenti in cui mi sento proprio…è difficile dire queste cose tutte d'un colpo. Quando mi dicono cosa vorrei fare ancora, mi sembra ingratitudine chiedere di più di quello che ho avuto. Spesso, quando sono sola, mi viene da dire ma che ci sto a fare? Questa è la verità".

Il conduttore del GF Vip si commuove

Alfonso Signorini, in lacrime, ha provato a rincuorarla: "Avere avuto tanto dalla vita, non vuol dire non avere più desideri, motivazioni. Non ti devi sentire inutile". Katia Ricciarelli, allora, ha spiegato che l'esperienza nel reality le ha permesso di tornare a sognare:

"Qui ho ripreso a sognare, ho capito che non bisogna mai smettere di desiderare qualcosa. Tu hai insistito perché venissi qui e io sono stata felice. Ho fatto un po' di fatica, ma ti dico grazie. Dico grazie a tutti coloro che qui a Mediaset stanno lavorando al grande fratello, ho avuto tanti amici. Grazie Alfonso e grazie anche al pubblico".

Signorini, commosso, ha continuato: "Tanta gente mi dice che hai il tuo carattere, a volte non ti sopportano ma ti perdonano tutto. Mi commuovo con te perché c'è la vita e io la sento la vita. La ragazza di 14 anni che era in fabbrica a lottare è ancora qua, tu devi continuare a lottare per la vita. Ti vogliamo bene". Anche le opinioniste sono apparse molto colpite. Sonia Bruganelli ha commentato: "Complimenti per quello che ci stai dando, ti stai mettendo in gioco in maniera strepitosa". E Adriana Volpe ha dato un consiglio a Katia: "La tua casa adesso va riempita di affetti, di gente, di amici, quando tornerai alla tua vita ricordati di come hai vissuto le tue giornate dentro al GF, rendi viva quella casa".