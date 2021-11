I 5 momenti imperdibili della 21esima puntata del GF Vip: lacrime di gioia da Cipriani a Bortuzzo L’appuntamento del Grande Fratello Vip in onda lunedì 22 novembre ha regalato non poche emozioni ai gieffini e al pubblico a casa. Ecco i cinque momenti imperdibili della 21esima puntata.

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, in onda lunedì 22 novembre, ha regalato non poche emozioni ai gieffini che hanno vissuto una puntata ricca di colpi di scena e confronti. Protagonista della serata è stata senza dubbio Francesca Cipriani insieme al suo fidanzato Alessandro che hanno mostrato in diretta tv il loro amore.

La proposta di matrimonio a Francesca Cipriani

La showgirl ha ricevuto una bellissima dichiarazione d'amore dal suo fidanzato Alessandro che è entrato nella casa più spiata d'Italia per darle in dono un anello, come segno del sentimento che prova per lei: "Ho capito che la felicità è stare insieme a te, voglio stare sempre al tuo fianco". La reazione della Cipriani, come è accaduto anche in passato, è stata a dir poco esilarante.

Alex Belli si commuove per la lettera del padre

Alex Belli si commuove ascoltando la lettera che suo padre ha scritto per lui, nella quale lo invoglia a recuperare la sua spensieratezza e quella luce negli occhi che aveva nel momento in cui è entrato nella casa del Grande Fratello. L'attore, legatissimo alla sua famiglia, racconta di aver vissuto un'infanzia e un'adolescenza diversa dalle altre, molto vicino alla fede che ha ritrovato anche alla sua compagna, Delia. Dinanzi a questo momento anche Adriana Volpe è tornata sui suoi passi: "Ti chiedo scusa, il mio è stato un giudizio superficiale".

Giucas Casella non riconosce Maria Monsé

Maria Monsé è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Per la seconda volta varca la soglia della porta rossa e ad accoglierla c'è Giucas Casella che, però, sulle prime non la riconosce e la scambia per Adriana Volpe, scatenando la reazione dell'opinionista che si accinge a lasciare lo studio.

Manuel Bortuzzo rivede il suo amico Alex

Un momento davvero emozionante è stato quello che ha visto incontrarsi fuori la casa del GF, Manuel Bortuzzo e il suo miglior amico Alex. I due si sono commossi non appena si sono visti e il ragazzo ha cercato di infondere tutto il suo coraggio al gieffino, che proprio in questo periodo si è trovato a dover affrontare vari attimi di fragilità e tristezza: "Il Manuel che conosco io non molla mai, ricordati che hai una missione qui".

Il confronto tra Soleil e Lorenzo Amoruso

Interviene in puntata, seppur per un brevissimo momento, Lorenzo Amoruso. Il commentatore sportivo aveva commentato il comportamento di Soleil nei confronti di Gianmaria, accusato nella scorsa puntata di millantare grandi averi e poi "comprare i regali all'outlet". Il compagno di Manila Nazzaro ha sottolineato: "Modi e tempi nel dire le cose vanno valutate, non puoi sparare a zero con così tanta cattiveria".