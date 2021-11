GFVip, Manuel Bortuzzo incontra il suo miglior amico Alex: “È la grande certezza della mia vita” Manuel Bortuzzo incontra il suo migliore amico Alex e non riesce a trattenere la lacrime dall’emozione: “Lui è tutta la mia vita, la mia certezza”, dichiara il gieffino.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 22 novembre del Grande Fratello Vip si vivono momenti a dir poco emozionanti che hanno visto protagonista Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore si è raccontato, parlando dei suoi momenti di fragilità all'interno della casa, vissuti in piena solitudine. Ma per lui c'è una sorpresa, arriva infatti il suo migliore amico, Alex, una delle persone più importanti della sua vita.

Le fragilità di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo non ha mai nascosto le sue fragilità, i suoi momenti di buio, nonostante non sia semplice parlarne apertamente e anche condividere i pensieri più profondi con i suoi coinquilini. Il gieffino, infatti, dice in un video mostrato in puntata: "È il peso più grande che possa portarmi dentro, non si risolve, te la porti dietro tutta la vita. Ho un’aquila solitaria tatuata sulla pancia, anche per questo, per ricordarmi che in questo viaggio sarò sempre solo, nonostante la vicinanza di amici". Eppure questa esperienza gli ha consentito di mostrare una parte di sé che mai avrebbe potuto far vedere: "Il Grande Fratello per me è vita vera, perché mostro il mio lato fragile qui dentro, una cosa che a casa non avrei mai fatto". Signorini, quindi, gli chiede come affronta i momenti in cui la negatività prende il sopravvento e che irrompe nelle giornate quasi come un urlo:

Lo sento e gli do ascolto, nel momento in cui raggiungo il mio massimo punto di consapevolezza, so che c’è la strada per tornare a stare meglio. Nel momento in cui capisco che sono fortunato ad essere vivo, quello è il primo passo, il più scontato, ma non è scontato per niente, anche perché ci sono andato vicino.

La sorpresa di Alex e la commozione di Manuel

A raggiungerlo in passerella è arrivato Alex, il suo migliore amico, regalandogli un intenso momento di gioia. Manuel non è riesce a trattenere le lacrime: "Lui è una di quelle certezze che arriva nel momento giusto, mi fa trovare la forza di andare avanti", l'emozione è davvero troppo forte. Il ragazzo prende subito la parola:

Sei solo, ma io ci sono sempre. Io e te usciti da qui faremo questo viaggio insieme. Ricordati che sei venuto qui con una missione, quella di crescere, sei una montagna, ma sei pur sempre un ragazzo con le tue debolezze. Le persone ti amano, ti vogliamo vedere sorridente, fallo per noi, pensaci, so che non è facile, il mondo fuori non è tanto più morbido di questa casa. Io sono tutti i venerdì con papà Franco, suono il pianoforte e ci vediamo la puntata in serenità. Ho tutti i tuoi video le cose, non mollare, mi devi fare una promessa da fratello a fratello.

Alfonso Signorini gli chiede dove vorrebbero andare una volta finito il reality: "Mi piacerebbe portarlo in America, ci siamo promessi che andremo lì" ha detto Alex che incitato dal conduttore si è premurato di dare qualche consiglio ad Aldo Montano, il suo alter ego all'interno della casa: "Questo ragazzo è come un vaso di porcellana, quasi tutto l’amore che provo per Manuel lo affido a te".