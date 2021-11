GF Vip, Soleil attacca ancora Gianmaria: “Fa i regali alle donne, ma li compra tutti all’outlet” Continuano i battibecchi tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L’influencer ha lanciato una stoccata all’imprenditore accusandolo di essere falso e di dipingersi per quello che non è mai stato.

A cura di Ilaria Costabile

Gianmaria Antinolfi è uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip, da quando è iniziato il reality non c'è stato un momento in cui l'imprenditore napoletano non sia stato al centro delle discussioni soprattutto tra le donne della casa e, infatti, è proprio con loro che ha un faccia a faccia. Ovviamente, chi lo attacca senza possibilità di replica è Soleil Sorge.

Le opinioni delle donne della Casa

Dopo aver visto dei video in cui tutte le donne della casa hanno avuto da ridire sul suo comportamento, Gianmaria Antinolfi è pronto a difendersi e a dire la sua. La prima persona di cui parla è proprio la sua ex, Soleil Sorge che proprio nelle ultime ore ha dichiarato di non sopportarlo più, soprattutto di non tollerare la falsità dell'imprenditore, che quindi ribatte dicendo: "Soleil parla male di tutti, continua con il suo sarcasmo che però è fuori luogo, non gliene frega niente di nessuno, o forse non gliene frega niente di me". Ad intervenire sulla questione è Katia Ricciarelli, interrogata da Alfonso Signorini, che dichiara: "Non capisco perché se ce l'avete tanto con lui, perché continuate a parlargli, fate finta di niente". Su Gianmaria ha qualcosa da dire anche Carmen Russo: "È un professionista, un ragazzo determinato, sa dove vuole arrivare e ci arriva. In amore fa il primo passo alla grande e poi non quaglia, non ce la fa".

La stoccata di Soleil a Gianmaria

A questo punto, quindi, la battuta è stata servita su un piatto d'argento a Signorini che non perde occasione di stuzzicare Antinolfi: "Gianmaria tu che nella casa hai collezionato solo due di picche, come hai fatto a conquistare Belèn?" e lui prontamente: "Sono stato fortunato". Al che, la domanda sorge spontanea e il conduttore rivolgendosi a Soleil le chiede, come mai visto che ne parla così male, sia cascata nella sua rete anche lei. L'influencer, quindi, risponde: "Io ci sono cascata, inizialmente Gianmaria si presenta come una persona dolce, carino, premuroso, io ho conosciuto un Gianmaria più semplice. Quando ho visto che voleva comprarmi cose, ma poi tutti in outlet, lui dice sempre che fa un sacco di regali alle sue donne, ma poi non è così li compra tutti all'outlet, dice che mangia in grandi posti, ma poi mangia pasta e piselli". Gianmaria, visibilmente infastidito, non riesce a dirle altro che: "Sei scesa ad un livello bassissimo".