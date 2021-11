GFVip, lo sfogo di Soleil Sorge: “Sono al limite della sopportazione, non reggo più” Sono tornati gli attriti tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: i due sembra non riescano a trovare pace e l’influencer si dice stanca di dover sopportare questo atteggiamento.

A cura di Ilaria Costabile

Certi attriti nella casa del Grande Fratello Vip sembrano destinati a non attenuarsi, come quello tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. L'influencer dopo l'ennesimo scontro con l'imprenditore napoletano ha manifestato tutto il suo fastidio nel dover affrontare una situazione a dir poco pesante e che, quasi le avrebbe fatto pensare di lasciare il reality.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Parole dure quelle di Soleil nei confronti di Gianmaria Antinolfi che, a tavola, le si è rivolto in malo modo scatenando così l'ira della 27enne italo-americana. Dispiaciuta e anche arrabbiata per non aver trovato un punto di incontro con il suo ex, nonostante ci fossero stati dei riavvicinamenti nelle scorse settimane, Sorge si è confidata con gli altri inquilini dichiarando:

Mi manda in fumo lui. Ogni giorno che passa qui dentro una persona del genere viene premiato il suo ego. Lui è povero dentro, si monta l’ego e diventa sempre più schifoso. Vi sembra normale quello che fa? Basta o perdonare e giustificare. Perché è veramente una persona brutta, le mie battutine se le merita e meriterebbe che fossi più dura con lui. Sono stufa che la gente continui a giustificarlo. Ragazzi non è poverino un cavolo. Fa sembrare quello che non è, non è una vittima fidatevi. Fa schifo, perché io devo vivere questo? Questa è violenza psicologica.

Soleil al limite della sopportazione

La gieffina ha poi continuato il suo discorso, dicendo che questi atteggiamenti non sono più tollerabili e più tempo passa, più sente di voler andare via, o al contrario, spera che sia lui ad uscire quanto prima: "Che lo facessero uscire di qui, perché io non ne posso più. Ti giuro che me ne vado io, esco altrimenti è. Da quando sono qui dentro mi continua a dare fastidio. Ha delle uscite cattive, è brutto e mi ci fa rimanere male. Qui dentro si è dimostrato ancora peggio di quello che io vivevo fuori. Sto sopportando da troppo e adesso basta non reggo più sul serio sono al limite".