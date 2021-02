in foto: Foto F. Baccini da Endemol

Guenda Goria non ha apprezzato l'intervento al Grande Fratello Vip di Francesco Baccini, che nella puntata dell'8 febbraio ha raccontato una versione dei fatti un po' diversa rispetto a quella di Maria Teresa Ruta, sul loro breve flirt risalente a oltre quindici anni fa. La figlia della Ruta ha commentato su Twitter lanciando una frecciatina al cantautore.

Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto.

Il faccia a faccia tra la Ruta e Baccini

La dichiarazione di Baccini sulla Ruta che non è piaciuta a Guenda riguarda il coinvolgimento di una terza persona che non era stata citata dalla conduttrice. Maria Teresa spiegò di aver invitato il cantante a causa sua per seguire il Festival di Sanremo, una ventina d'anni fa, e disse di aver scambiato con lui alcune effusioni prima che la figlia li sorprendesse in salotto. Inoltre, raccontò che entrambi, all'epoca, erano single. In realtà, la Ruta ai tempi stava frequentando un uomo; fu proprio quest'ultimo a beccarla con Baccini, quando arrivò all'improvviso a casa sua, di cui possedeva le chiavi. Dopo essersi fatta sfuggire il nome del cantante, perché messa alle strette da Signorini, Maria Teresa aveva preferito non citare l'uomo in questione, mentre Baccini (come pure suo figlio a Live – Non è la D'Urso) ha aggiunto quel particolare, smascherando così la Ruta.

Chi era il "fidanzato" di Maria Teresa Ruta

"Sono stata reticente", ha ammesso Maria Teresa nella Casa, dispiaciuta perché non avrebbe mai voluto coinvolgere la persona che frequentava all'epoca, che non era né Amedeo Goria, dal quale era separata sin dal 1999, né l'attuale compagno Roberto Zappulla, che ha conosciuto nel 2006. Parlando con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che hanno espresso perplessità per la sua versione dei fatti incompleta (tanto che Tommaso l'ha nominata), la Ruta ha spiegato che con quest'uomo, di cui non ha fatto il nome, ha avuto una frequentazione importante ma non un vero e proprio rapporto sentimentale: "Non è stato un amore, ma è stata una storia".