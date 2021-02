La puntata di Live – Non è la D'Urso, trasmessa domenica 7 febbraio, ha concesso ampio spazio al presunto flirt tra Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta. La concorrente del Grande Fratello Vip, ne ha parlato durante una puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Così, Barbara D'Urso ha voluto vederci chiaro. Ha invitato in studio il cantautore che, tuttavia, non si presentato. Al suo posto è intervenuto il figlio Michael.

L'assenza di Francesco Baccini

Barbara D'Urso aveva annunciato la presenza in studio di Francesco Baccini. Quando è arrivato il momento di parlare del flirt tra il cantautore e Maria Teresa Ruta, però, la conduttrice ha fatto sapere che Baccini si era visto costretto a non partecipare al talk. D'Urso ha fatto sapere di non potere scendere nei dettagli delle motivazioni:

"Voglio spiegare bene al pubblico che mi segue, che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini. Noi annunciamo gli ospiti solo e unicamente dopo avere avuto la conferma scritta dal protagonista, quindi in questo caso da Francesco Baccini e dal suo agente. Quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi, ma che comprenderete penso nei prossimi giorni, per cui abbiamo invitato il figlio di Francesco Baccini, Michael, che sa la verità perché gliel'ha raccontata il padre".

La versione del figlio sul flirt tra Baccini e Maria Teresa Ruta

In studio era presente anche Guenda Goria che ha detto che le è capitato di vedere Francesco Baccini a cena a casa sua, dunque non è rimasta poi così sorpresa dalla notizia del flirt. Anche Michael, figlio del cantautore, ha spiegato di non essersi scomposto troppo perché sa che il padre ha un debole per le donne. Poi ha raccontato la versione che gli avrebbe riferito suo padre:

"Maria Teresa e mio padre si sono conosciuti a uno spettacolo. Si sono visti per due volte a casa di Maria Teresa. La prima sera per fare una sorta di saggio a Guenda. Poi mio padre ha presentato una canzone a Sanremo che è stata scartata. Maria Teresa lo ha invitato a guardare il Festival con lei. Dopo avere cenato, Guenda e suo fratello sono andati a dormire. Mentre Maria Teresa e mio padre guardavano Sanremo, si sono iniziati ad abbracciare. C'è stato un momento di effusioni, senza sfociare nell'intimità. Poi mio padre ha sentito qualcuno entrare, ha visto un uomo di cui non conosceva l'identità. È rimasto scioccato, perché ha visto Maria Teresa discutere con lui. Mio padre pian pianino, ha preso la giacca e se n'è andato".

Da allora, i due non si sarebbero più sentiti.