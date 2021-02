Il cantautore genovese Francesco Baccini, classe 1960, ha avuto un flirt con Maria Teresa Ruta, quindici anni fa. Lo ha confessato la stessa conduttrice nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip. Il nome del popolare cantautore genovese è immediatamente schizzato in cima ai trend sui social network. Tanti, soprattutto giovanissimi, sono andati alla ricerca dell'identità dell'indimenticabile cantautore di "Sotto questo sole" con Paolo Belli e i Ladri di biciclette.

La carriera di Francesco Baccini

Francesco Baccini è una delle personalità più eclettiche del panorama musicale italiano. Nel 1989 il suo esordio, "Cartoons" si aggiudica la Targa Tenco come migliore opera prima. Il successo commerciale arriva nel 1990 con "Sotto questo sole" che dà il via anche alla carriera di Paolo Belli e i Ladri di biciclette. Fa satira politica con brani come "Giulio Andreotti" e "Renato Curcio", in anni in cui non è molto semplice affrontare l'argomento Tangentopoli e, soprattutto, le presunte relazioni di Andreotti con la mafia.

L'esperienza a Music Farm

Nel 2005 conosce un nuovo momento di popolarità grazie alla partecipazione al reality show "Music Farm" in cui inizia un'amicizia particolare sotto i riflettori con Dolcenera. Ma, gossip a parte, come scriveva Federico Guglielmi per Fanpage.it nel 2015: "Al di là dei semplici dati, in sé eloquenti ma per forza di cose freddi, ci sono valide ragioni per assegnare a Baccini un ruolo non secondario nella musica italiana degli ultimi venticinque anni, nonostante l’incostanza nel (pro)porsi e la sostanziale ripetitività della sua pur eclettica formula espressiva l’abbiano di sicuro penalizzato nel mantenere le invidiabili posizioni acquisite a inizio carriera. […] C’è poi parecchio altro sempre in bilico fra canzone d’autore e pop, ma quanto già elencato basterebbe abbondantemente affinché Francesco Baccini godesse di più rispetto".