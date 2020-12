in foto: Foto ufficio stampa Endemol

È tempo di confessioni al Grande Fratello Vip. Su Twitter è diventata virale presso i fan di Tommaso Zorzi una confidenza fatta da Giulia Salemi a Stefania Orlando. La giovane modella e influencer italo-persiana ha ammesso la sua stima nei confronti dell'amico Tommaso. Molto attratta dalla sua intelligenza, Giulia ha confessato che, se Zorzi fosse eterosessuale, non avrebbe dubbi a fargli delle avance:

Se Tommaso fosse etero ci proverei. Non sto scherzando. Ho un amore per Tommaso incredibile. Di testa, solo per la sua testa, a me fa sangue.

L'amicizia tra Giulia e Tommaso

Il rapporto tra la Salemi e Zorzi è complesso ma molto profondo, un'amicizia che dura ormai da sei anni. Di recente, i due si sono allontanati per questioni lavorative. Tommaso ha spiegato di essersi arrabbiato con Giulia quando lei ha deciso di anticipare l'uscita del suo libro pur sapendo che anche lui avrebbe pubblicato un suo romanzo nello stesso periodo, un gesto che Zorzi ha recepito come un dispetto nei suoi confronti. A quel punto ha smesso di parlarle, salvo poi ritrovarsela improvvisamente nella Casa del GF Vip, dove Giulia è entrata in un secondo momento rispetto all'ingresso dei concorrenti "storici". A quel punto le divergenze sono state appianate e i due sono tornati amici come un tempo.

Il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Parte del pubblico, intanto, sogna che la Salemi si leghi a un altro personaggio della Casa. Parliamo di Pierpaolo Pretelli, con cui il feeling e la complicità sono evidenti. Entrambi, però, sostengono che la loro sia una semplice amicizia e nulla di più. Pierpaolo ha ammesso a Tommaso di vedere Giulia solo come un'amica e di non voler rovinare il loro rapporto. L'impressione è che la Salemi non abbia intenzione di diventare protagonista di un'altra relazione all'interno della Casa, dopo la controversa storia che la legò a Francesco Monte ai tempi della sua prima partecipazione al GF Vip.