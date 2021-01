in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è apparsa molto contrariata dalle parole di Dayane Mello. Quest'ultima ritiene che nonostante la gieffina sorrida, non sia realmente felice con Pierpaolo Pretelli. Giulia ne ha parlato con Samantha De Grenet, rimarcando come la modella abbia puntato il dito sin dall'inizio contro questa relazione.

Giulia Salemi critica Dayane Mello

Samantha De Grenet ha provato a placare Giulia Salemi. Le ha spiegato che Dayane Mello non ce l'aveva con lei, ma criticava il fatto che lei e Pierpaolo, nonostante si piacessero, ci mettessero troppo per concedersi delle coccole. Salemi, allora, si è spazientita e ha criticato Dayane per il bacio dato ad Andrea Zenga: "Ma dopo una settimana dobbiamo limonarci duro, non ho capito. Se Dayane è una che dopo un giorno prende Andrea Zenga e lo limona, io non sono fatta così".

La presunta incoerenza di Dayane Mello

Samantha De Grenet ha incoraggiato Giulia Salemi a seguire il suo carattere senza lasciarsi condizionare da ciò che gli altri concorrenti si aspettano da lei: "Ma devi anche pensare un attimino con la testa di Dayane. Lei non era contro Giulia, era contro la situazione". Giulia, allora, ha detto di aver visto una certa incoerenza nel comportamento di Dayane:

"A me il suo discorso non è piaciuto. Le ho detto: ‘Io da un'amica non mi aspettavo questo, potevi dirlo a me in faccia'. Lei mi ha risposto: ‘Noi non siamo amiche‘. Che film ho visto io in questi due mesi? Quando c'era la scelta di chi voleva rimanere e chi voleva andarsene, ci guardavamo negli occhi. Io avevo le lacrime, lei aveva gli occhi lucidi e mi diceva: ‘Devi proteggerti, vai avanti per la tua strada, stai attenta a loro, guarda che tu sei la prima che nomineranno'. Mi ha detto addirittura: ‘Devi vincere tu‘".

Infine, Giulia Salemi ha chiarito di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla relazione con Pierpaolo Pretelli: "Io non posso rinunciare a Pierpaolo, anche se avevo detto che questa sarebbe stata la mia opportunità, la mia rivincita. È un nuovo viaggio. È una cosa che ci fa stare bene, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo personalità molto simili, cosa che non mi succede mai".