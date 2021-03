in foto: foto Ipa

Malore per Gilles Rocca all'Isola dei Famosi 2021. Come riporta il sito ufficiale del reality di Canale 5, il concorrente ha dovuto lasciare temporaneamente il gioco per una visita medica. Rocca è stato prelevato da Playa Buriña in piena notte per effettuare dei controlli che hanno destato non poche preoccupazioni nei suoi compagni. Il gruppo ha così passato una notte insonne, anche per via della paura dei serpenti. Per conoscere le condizioni di Gilles e il suo futuro all'Isola non resta che attendere la puntata in onda stasera 25 marzo, su Canale 5.

All'Isola 2021 anche l'incidente di Roberto Ciufoli

Il caso di Gilles non è il primo di questa edizione, che pure è cominciata da poco più di una settimana. I problemi medici e i controlli all'Isola, del resto, sono all'ordine del giorno, viste le condizioni difficili in cui i naufraghi devono vivere. Il primo problema si era verificato già nel corso della prima puntata, quando Roberto Ciufoli si era infortunato nel corso di una prova. L'attore e comico era stato costretto a una lunga convalescenza ed è tornato in gara solo dopo una settimana, nella terza puntata del 22 marzo.

La quarta puntata in onda giovedì 25 marzo

La quarta puntata di stasera vedrà l'eliminazione di un naufrago, scelto dal pubblico tra Brando Giorgi e Francesca Lodo. Il più votato non lascerà automaticamente l'Isola ma avrà la facoltà di scegliere se tornare a casa o restare a Parasite Island, con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Nei due casi precedenti, però, gli eliminati Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar hanno scelto di andarsene. La puntata vedrà anche l'ingresso di un altro concorrente: l'ex volto di Uomini e Donne Andrea Cerioli sarà un nuovo naufrago, inizialmente messo in palio come "premio" per il gruppo (tra i Burinos e i Rafinados) che vincerà una delle prove.