È partita un po' sfigata la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Nella storia del reality – sia sotto l'egida Rai che quella Mediaset – non c'è mai stata prima un'edizione nella quale i naufraghi propiziano la loro uscita dal programma. I concorrenti eliminati fino a questo momento non hanno voluto proseguire l'avventura, rifiutando di avvalersi dell'opportunità di dimostrare alcunché nell'isola di riserva, la ormai tragicomica Parasite Island. Due su due hanno deciso di andare via senza passare da questa sorta di purgatorio: prima il Visconte, adesso Akash Kumar. I tentativi degli opinionisti – Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi – sono impietosi. Tutta una pletora di buoni motivi d'ordinanza, facce di rame che non sono servite a nulla se non a indispettire e indispettirsi ulteriormente (il "salutame a soreta" di Elettra Lamborghini).

Due defezioni su due costringono – a rigor di logica, almeno a parere di chi scrive – gli autori quantomeno a un'esame di coscienza. Perché si è deciso di puntare su nomi che, alla fine dei giochi, non hanno dimostrato attaccamento e attrazione nei confronti del reality show? E qui bisogna certamente puntare il dito soprattutto sul caso specifico di Akash Kumar, che addirittura si è tolto lo sfizio di deridere lo stesso format al quale ha partecipato, derubricando le sue dinamiche a "robe da trash". Lo ricorderete certamente, è accaduto solo nella seconda puntata.

Qualcosa non ha funzionato – e non è solo una questione di ascolti tv, che dopo due puntate restano comunque molto timidi – qualcosa non sta funzionando ed è sotto l'occhio di tutti. La stessa stizza di Ilary Blasi tradisce un certo nervosismo: "Akash vabbè, prendi il sacchetto e torna in Italia". Perché, se nessuno vuole restare all'Isola dei Famosi, preferendo le zone rosse della restrizione al caldo mare dell'Honduras, bisogna certamente cominciare a porsi un paio di domande.