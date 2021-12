Grande Fratello Vip 2021, Maria Monsé eliminata: nessuno in nomination Maria Monsé è stata la concorrente eliminata della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. Non ci sono state nomination, ma sono usciti Alex Belli e Francesca Cipriani.

Nella ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip c'è stata l'eliminazione di Maria Monsé e non c'è stato nessuno in nomination, che non sono state fatte per effetto di due addii, quello di Alex Belli per squalifica e quello di Francesca Cipriani che ha scelto di lasciare e non proseguire per altri tre mesi. La puntata è stata inevitabilmente compromessa dall'addio di Alex Belli, che ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip dopo aver abbracciato Delia Duran, violando le restrizioni anti-Covid.

Chi è stato eliminato, le percentuali

Maria Monsé è stata eliminata dalla puntata numero 27 del Grande Fratello Vip. Queste sono le percentuali del televoto:

Sophie Codegoni 23%

Miriana Trevisan 19%

Carmen Russo 15%

Francesca Cipriani 14%

Maria Monsé 13%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come anticipato in apertura, non ci sono state nomination per effetto di una puntata che ha comunque previsto due uscite non preventivate.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 13 dicembre 2021

Si farebbe prima a raccontare cosa non è successo. I riflettori sono tutti puntati su quello che è accaduto sull'asse Alex Belli – Soleil Sorge. Una puntata in un certo modo dall'esito imprevedibile perché, proprio mentre avevamo visto i due vicini per l'ultima volta, il rivangare di Alfonso Signorini sul "trappolone" di Soleil ha scatenato Alex Belli che è definitivamente crollato quando ha incontrato di nuovo Delia Duran. Quando la moglie ha minacciato di lasciarlo per sempre, lui ha volontariamente violato la quarantena e le ha promesso di andare via con lei. Questo ha scatenato la reazione di Soleil Sorge, delusa e innervosita, ridotta in lacrime. Tra le altre notizie da segnalare, la passione a gonfie vele tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, che dopo le incomprensioni di qualche settimana fa sembrano veleggiare verso una situazione idilliaca.