L’ultima volta che Soleil Sorge e Alex Belli sono stati insieme al Grande Fratello Vip Questa è l’ultima immagine di Alex Belli e Soleil Sorge insieme nella casa, solo che entrambi non sanno ancora che da lì a poco si separeranno.

Guardate bene questa immagine, perché questa è stata l'ultima volta che Alex Belli e Soleil Sorge hanno condiviso la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Nessuno poteva immagine, quindi nemmeno loro, che di lì a poco Alex Belli avrebbe deciso in un gesto di rabbia, successivamente giustificato come premeditato, di abbracciare Delia Duran, violare le restrizioni anti-Covid e uscire per sempre dalla casa del Grande Fratello Vip. L'ultima volta insieme di Alex Belli e Soleil Sorge è stato un litigio, un litigio venuto fuori dal nulla dopo che lui ha rivisto ancora una volta le immagini della "trappola" di Soleil.

La lite definitiva

"Quello per te era un bacio vero, non era un bacio di finzione. Ti sei dato a lei senza difese, però lei per la prima volta aveva costruito le sue difese". E Alex Belli ha cercato di spiegare ancora una volta che lui ha vissuto tutto in maniera reale: "Il punto di non ritorno lo abbiamo superato da un po'. Non è certo questo bacio a fare da punto di non ritorno. Siamo in un momento in cui possiamo aprire il paracadute d'emergenza". Inizia quindi il battibecco con la replica di Soleil Sorge: "Non mi sono pentita di quello che ho fatto, perché mi ha dato tante risposte su tutto. Mi pento di quello che ho detto". Alex: "No, tu devi dire che non è la verità perché non me la sento di sentirmi dire del finto". Soleil: "È il mio dubbio più grande". "E allora tieniti questo dubbio", è la replica definitiva di Alex.

L'addio definitivo

Da lì a poco, arriverà il confronto con Delia Duran che durerà davvero pochissimo. Quando la moglie minaccia di lasciarlo per sempre, Alex Belli supera il tappeto rosso, la abbraccia e viola le restrizioni anti-Covid. Nel contempo, Soleil Sorge prende la valigia di Alex Belli e gliela porta fuori, consapevole del fatto che di lì a poco sarà eliminato. Entrerà in studio per la prima volta e racconterà tutto quello che è stato il suo percorso e la sua idea.