Gianluca De Matteis ha chiuso in modo inaspettato il suo percorso a Uomini e Donne. Nell puntata in onda il 21 dicembre ha scelto di ritirarsi e lasciare il Trono, senza compiere alcuna scelta. A distanza di qualche giorno ha rotto il silenzio tornando sui social dopo la lunga pausa obbligata, con le prime parole che sono rivolte specialmente a Maria De Filippi e al gruppo della trasmissione. Per lui, nessun rimpianto:

Io sto bene, sono tranquillo e sereno. Ho aperto Instagram dopo mesi di chiusura, mi hanno fatto piacere i messaggi di chi ha apprezzato la mia persona. Io partivo da 400 follower (al momento in cui scriviamo ne ha 55mila, ndr)! Non faccio questo video per parlare del mio percorso (ognuno si sarà fatto la sua idea, ci sta) ma per ringraziare coloro che me lo hanno permesso. In primis Maria, una donna spettacolare… Le parole sono inutili per descriverla. Una persona veramente eccezionale! La redazione, che è un insieme di ragazzi che ti fanno da padre, fratello, sorella, supporto psicologico, ragazzi fantastici. Si creano rapporti che vanno oltre il contesto televisivo e il discorso lavorativo. Quelli dello staff fanno sì che le cose funzionino, a loro va un applauso gigante.

Gianluca svela cos'è successo dopo l'addio a UeD

Gianluca ha inoltre svelato un aneddoto sul suo sofferto ritiro dal programma: "Finita la puntata del mio abbandono, quando ho versato qualche lacrimuccia, sono saliti in camerino da me piangendo e abbracciandomi. Non faccio nomi ma sono costumisti e truccatori". Il ragazzo ha chiuso il filmato con i classici auguri ai fan, spiegando che passerà il Natale con la sua famiglia.

Perché Gianluca De Matteis ha lasciato Uomini e Donne

Perché, dunque, De Matteis ha scelto di abbandonare Uomini e Donne senza scegliere? Semplicemente, non è riuscito a costruire nulla di concreto con nessuna delle ragazze che ha incontrato. Gianluca ha spiegato in studio di essere giunto a una conclusione definitiva e senza ripensamenti, anche per via di un triste fatto che lo ha spinto a prendere una decisione: "È una scelta che ho ponderato molto. Ho anche avuto un lutto in settimana che mi ha fatto riflettere. Non riesco a parlare. Lascio veramente tanto e fa male. Mi dispiace perché ci ho creduto fin dall’inizio. Volevo terminare questo percorso con qualcosa di bello, qualcosa di forte, e non ci sono riuscito. Me ne prendo tutte le colpe". Restano ancora in gioco Sophie Codegoni e Davide Donadei, le cui scelte andranno in onda dopo la pausa natalizia di Uomini e Donne.