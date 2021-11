Giampiero Galeazzi, l’ultima volta in tv: “Il Parkinson? Non ce l’ho, ho problemi di diabete” L’ultima volta in tv di Giampiero Galeazzi è stata nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, a dicembre 2019. Un anno prima, tremante, si era presentato in studio in sedia a rotelle, a gennaio aveva smentito le voci sul Parkison: “La salute va e viene, ma non sono messo così male”.

A cura di Giulia Turco

L'ultima volta in tv di Giampiero Galeazzi è stata nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, nella puntata dell'8 dicembre 2019. L'occasione era la festa per i 90 anni di Don Mazzi, tra gli ospiti oltre a Galeazzi, anche Paolo Rossi, Stefano Masciarelli, Rosy Fantuzzi, moglie di Augusto Daolio. La padrona di casa ha accolto Galeazzi in studio con grande affetto, come sempre: "Bisteccone mio!". Paolo Rossi è persino scoppiato in lacrime, emozionato, non appena lo aveva rivisto: "Piange perché non vedeva da tempo il bisteccone", ha commentato la padrona di casa. Non sono mancati i momenti di ironia, Don Mazzi: "Io sono sempre interista, lui laziale. Oggi ringrazio la Lazio".

Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle a Domenica In

Un anno prima, il 30 dicembre 2018, Galeazzi era stato ospite di Mara Venier a Domenica In. In quell’occasione il giornalista si era presentato in studio in sedia a rotelle, senza dare spiegazioni sui suoi problemi di salute: “Sono contento di quello che ho fatto nella mia vita”, aveva detto nel corso dell’intervista, “ora mi manca di fare bene gli ultimi 50 metri”, alludendo ad uno stato di salute delicato. A gennaio Galeazzi era tornato da Mara Venier e aveva smentito le voci di chi, dopo quell’ospitata, aveva ipotizzato soffrisse di Parkinson: “Ho sbagliato a presentarmi in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle”, aveva spiegato. “Lo studio era pieno di cavi e per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina”.

Le voci sul Parkinson e la smentita di Galeazzi

“Il Parkinson? Non ce l'ho. Ho problemi di diabete”, aveva messo in chiaro il giornalista. “La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”. A dicembre 2019 però, sarebbe tornato in studio purtroppo ancora più tremante. Il lungo viaggio tra i ricordi insieme a Mara Venier, aveva fatto commuovere l’amica e conduttrice, che si era dovuta assentare dallo studio per qualche minuto, per poi tornare e stringere Galeazzi in un lungo abbraccio fino alle lacrime.