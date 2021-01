La permanenza di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella casa del GFVip continua ad essere appesa a un filo. I due concorrenti, già nella puntata precedente, non avevano preso affatto bene la notizia di un ulteriore prolungamento del programma. Ad agitarli era soprattutto il fatto che gli autori del programma non dessero loro una data certa per la finale. Stefania era scoppiata in lacrime e quella notte aveva minacciato di uscire dalla casa. Tommaso, in preda all'ansia, aveva deciso di rimandare la sua scelta. Ma nonostante ora sia una certezza che il programma finirà lunedì 1 marzo, Tommaso e Stefania sembrano comunque intenzionati ad abbandonare il reality prima di quella data.

Tommaso e Stefania decidono quando lasciare la casa

Sono riusciti a superare lo scoglio della settimana e sono arrivati ad un mese e poco più dalla fine. Ma l'idea di restare nella casa fino al 1 marzo non convince Tommaso e Stefania, ancora decisi a lasciare il reality prima della fine. A maggior ragione in vista del fatto che dall'8 febbraio in poi non saranno costretti a pagare nessuna penale per aver abbandonato il gioco, gli hanno spiegato gli autori. "Sono sicuro", confida Zorzi all'amica prima di andare a dormire. "Io pure", conferma Stefania. Sa che il pubblico ha scelto Dayane come prima finalista del GFVip: "Valuto anche in base al giudizio del pubblico". Tommaso sembra essere convinto, ora vuole stare sereno e concentrarsi su se stesso senza ansie: "Mi vivo bene queste due settimane poi l'8….".

Il messaggio "sibillino" di Francesco Oppini

Confrontandosi con Maria Teresa poi, Tommaso chiarisce perché è arrivato a queste conclusioni. Non solo la stanchezza e la voglia di rivedere i suoi affetti. Zorzi sta parecchio riflettendo anche sulle parole che gli ha detto Francesco Oppini, giunto in passerella per incontrarlo. Per Tommaso il suo messaggio è stato sibillino e ci ha letto un invito ad uscire dal programma, come se per lui ci fossero altri progetti in ballo, dopo il GFVip. Da qualche giorno infatti si vocifera che l'influencer potrebbe essere scelto come opinionista dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi che inizierà poche settimane dopo il GFVip. Tommaso non dovrebbe averne notizia, ma le parole del suo amico Oppini sembrano aver fatto allusione proprio a nuovi progetti lavorativi in vista per lui.