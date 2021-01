Un nuovo confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è andato in scena nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 25 gennaio. Negli ultimi giorni Tommaso è stato molto provato della notizia dell'ulteriore prolungamento del reality e nel corso della diretta ha ammesso di sentire molto la mancanza dell'amico, con cui ha costruito un legame fortissimo.

Per me Francesco era un bastone, mi appoggiavo a lui quando avevo la famosa ansia con cui devo convivere. Mi capiva senza che io dovessi dire nulla.

Le parole emozionanti di Francesco Oppini

Nonostante Tommaso abbia ammesso di provare sentimenti che vanno oltre l'amicizia per Oppini, il sostegno di quest'ultimo è sempre rimasto immutato, senza imbarazzo né ripensamenti. Nel corso della puntata, dunque, Zorzi ha potuto incontrare in passerella Francesco, che l'ha spinto a decidere con la sua testa per quel che riguarda il suo futuro nel reality, anche se questo significasse ritirarsi perché troppo stanco dopo gli oltre quattro mesi di permanenza nella Casa.

Ho provato a farti forza, ma un amico ti dice anche le cose come stanno. So quanto sia difficile restare lì. Voglio che tu sappia che qualsiasi cosa tu faccia sarà appoggiata da me, da tua mamma, da Gaia (la sorella di Tommazo, ndr), da Lazzaro (il suo agente), da quelli che ti sostengono. Hai parlato di bastone? Sono qui a sorreggerti. Sei stato un grande con Stefania, hai dimostrato di avere i valori importanti che io avevo sempre visto in te. Stefania ti vuole bene e non è l'unica. Devi fare quello che ti fa stare meno peggio.

La risposta di Tommaso

"Che bello vederti", ha replicato Zorzi, che ha svelato la sua decisione: "Ho sempre sofferto d'ansia purtroppo, e in molti momenti qui dentro ho detto: vado via. Però, mi sono detto una cosa: se tante volte l'ansia mi ha impedito di fare quello che volevo, stavolta voglio vincerla e rimanere qui dentro fino a quando mi sarà concesso dal televoto. Lo faccio per diventare grande e dimostrare che posso vincere l'ansia". Francesco ha mandato i saluti della famiglia di Tommaso, di sua mamma Alba Parietti e della sua fidanzata Cristina, a conferma di come Oppini e tutti i suoi cari sostengano l'amico Zorzi. Tommaso ha ribadito quindi il desiderio di restare in gioco senza cedere alla tentazione del ritiro. Per la gioia di Alfonso Signorini, che non vuole rinunciare al suo cavallo di razza, e dei tantissimi fan che sostengono l'influencer, vero grande protagonista dell'edizione.