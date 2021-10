GFVip, Miriana Trevisan sempre più vicina a Nicola Pisu: “Mi piacerebbe conoscerti fuori” Dopo la puntata che ha sancito definitivamente il loro feeling davanti a milioni di italiani, Nicola e Miriana tornano a coccolarsi sotto le coperte e si lasciando andare a racconti sulle loro vite private, fantasticando su un ipotetico futuro insieme fuori dal reality. “Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te”, confessa la Trevisan, “è solo perché siamo in questa situazione, ma sento il tuo bisogno di affetto”.

A cura di Giulia Turco

Dopo il bacio fugace che si sono scambiati di notte, Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più vicini nella casa del GFVip. Dopo la puntata che ha sancito definitivamente il loro feeling davanti a milioni di italiani, Nicola e Miriana tornano a coccolarsi sotto le coperte e si lasciando andare a racconti sulle loro vite private, fantasticando su un ipotetico futuro insieme fuori dal reality. "Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te", confessa la Trevisan, "è solo perché siamo in questa situazione, ma sento il tuo bisogno di affetto".

Nicola Pisu: "Con la mia ex mi drogavo, lei mi ha aiutato"

Miriana Trevisan vuole capire di più sul ragazzo che ha di fronte. "Hai detto a qualcuno che ti piaccio?", prova ad indagare. Nicola ammette di aver parlato della sua cotta ad Alex, ma Miriana è diffidente perché fino a poco tempo prima il concorrente non aveva occhi che per Soleil. "Io non sono uno da una notte e via, non lo sono mai stato", assicura Nicola, single dopo la sua ultima storia importante chiusa tre anni fa. "Quando stavo con la mia ex Giorgia mi drogavo, lo facevo anche davanti a lei, ma non mi ha mai mollato perché sapeva che ero un bravo ragazzo", ha ammesso il concorrente. "È una brava ragazza, gliene ho fatte passare di tutti i colori poverina. In quel momento non ero in grado. Dopo 4 anni non è andata perché non c’era già sentimento".

Il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Il bacio avvenuto nella notte tra Miriana e Nicola ha scatenato non poche polemiche. All’indomani mattina Katia Ricciarelli ha manifestato tutto il suo fastidio definendo la Trevisan una santarellina che non la racconta giusta. "La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola”. I due diretti interessati hanno sminuito l'accaduto, facendo passare il bacio per una bravata goliardica. Pisu tuttavia sembra aver gradito il bacio con Miriana e in puntata lo ha replicato per bene due volte.