Nella casa del GFVip, si continua a discutere del caso Adua – Morra. E delle presunte dichiarazioni dell'attrice sull'omosessualità di Massimiliano che Tommaso Zorzi ha mascherato. A Matilde Brandi non è affatto piaciuto l'atteggiamento dell'influencer, che secondo il suo parere sarebbe dovuto restare fuori dai giochi e, per quieto vivere, evitare di rivelare quanto Adua gli avrebbe confessato, anche se vero. In un momento di pausa, a Tommaso scappa una battuta infelice, Matilde Brandi non la prende bene e non può più trattenere la sua rabbia. E alla fine minaccia persino di andarsene e lasciare il gioco. Zorzi: "Hai una rabbia nei miei confronti che non è giustificabile, schizzi con me come se mi odiassi da 20 anni".

La sfuriata di Matilde Brandi a Tommaso Zorzi

Matilde Brandi perde completamente le staffe. In un momento di rabbia, si lascia andare ad uno sfogo particolarmente acceso, alza la voce, si agita e si innervosisce contro l'influencer, che rimane pietrificato. "Posso dire la mia o solo tu devi dire la tua?", urla. "Mi dà fastidio che venga accusata una persona di cui non sappiamo in passato", dice in difesa di Adua. "Non m piace che tu parli male di lei perché non sai cos'è successo e così offendi anche Massimiliano!". Zorzi si difende: "Tesoro però stai calma". Ma lei non ne vuole sapere: "Tu puoi rompere il ca**o da 20 giorni e io non lo posso rompere??". Tommaso: "La mia era una battuta, se non hai il senso dell'umorismo non è un problema mio". Poi aggiunge: "Non puoi parlare di ipocrisia, visto che sapevi benissimo cosa aveva detto all'orecchio Adua, ma hai mentito". Matilde replica: "L'ho fatto per difendere le persone".

La chat che dimostrerebbe l'incontro tra Zorzi e Adua

Tommaso Zorzi ha smascherato Adua, raccontando alcune confessioni che lei gli avrebbe fatto durante il periodo in hotel, prima di entrare nella casa. Anche a lui avrebbe detto che Massimiliano è gay. In puntata, Adua ha negato tutto: "In albergo ti ho lasciato solo una maschera e del balsamo, non ti ho detto nulla". Zorzi si è detto pronto a mostrare la chat contenente i messaggi di quella sera: "Stai dicendo bugie". Poco dopo dal suo account Instagram sono stati pubblicati gli screen della chat in cui l'influencer prende accordi con Adua per raggiungerla nella sua stanza.