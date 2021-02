Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime nella casa del GFVip. Per lei è l'ennesima crisi della settimana, dopo che Dayane ha deciso definitivamente di prendere le distanze da lei. Quelle della modella brasiliana, che ritiene che la sua storia d'amore con Zenga sia frutto di una strategia, sono provocazioni che Rosalinda non riesce a farsi scivolare addosso: "Ci tengo a quella persona, non ce la faccio più".

Le lacrime di Rosalinda Cannavò

È stata una mattinata turbolenta per le "Ex Rosmello" dopo lo striscione aereo per Dayane volato nel cielo sopra a Cinecittà. Un messaggio di supporto per la modella brasiliana da parte delle sue fan, del quale Dayane ha gioito senza farsi scrupoli. La sera prima aveva attaccato Rosalinda dandole della stratega, accusandola di aver messo in scena un teatrino con Andrea Zenga a pochi giorni dalla finale per continuare a restare in gioco. Rosalinda scoppia in lacrime per l'ennesima volta nella sua stanza: "Sul mio conto vengono insinuate cose allucinanti. Ma io ci tengo a quella persona", si sfoga piangendo. "Tutto ha un limite, sono stanca e la situazione è difficile. Voglio andare a casa, non ce la faccio più". Tommaso e Stefania la invitano a non cedere alle provocazioni di Dayane: "Se una persona ti vuole bene non ti mette davanti ad una scelta. Prendine atto e decidi tu cosa vuoi da lei, non essere succube delle sue scelte".

Dayane: "La coppia Rosalinda – Zenga è una strategia"

La pace tra le Rosmello è durata ben poco e durante una conversazione serale Dayane non ha esitato a lanciare provocazioni a Rosalinda, cogliendo la palla al balzo della sua storia con Zenga: "Parla come una suora, fa tanto la timida, ma ha buttato una relazione per iniziarne un'altra". Poi la modella si è sfogata con Giulia Salemi, spiegandole di essersi sentita abbandonata dall'amica, che ha intrapreso nuovi legami nella casa: "Mi sono sentita una m***a, non considerata, non importante. Adesso lei ha questo rapporto con lui. Non ci vediamo, non ci parliamo, cerca sempre lui. E poi non la vedo felice […]. Ho i miei dubbi su quello che è veramente, viste le sue scelte. Mi viene da pensare che non la conosco a sufficienza. Ci sono cose che non mi quadrano".

Stefania Orlando: "Dayane è un'egoista"

È chiara la presa di posizione di Stefania Orlando, che ha imparato a non cedere alle provocazioni di Dayane. Vedendo Rosalinda in lacrime, Stefania ha preso le sue difese e in un momento di confronto con Samantha De Grenet, spiega il suo punto di vista sulla questione: "Dayane è un'egoista. Dovrebbe volere il suo bene, essere felice se lei è felice. È Dayane che si è allontanata, è stata una sua scelta". Interviene Samantha: "Lei non comprende alcune scelte fatte da Rosi". La Orlando però ha le idee chiare sulla modella brasiliana: "Ha palesemente detto che per lei è una strategia e sa perfettamente che poi lei ci rimane male".