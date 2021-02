Manca poco più di una settimana all'attesissima finale del Grande Fratello Vip e l'energia di Dayane Mello è alle stelle. Vuole giocarsi il tutto e per tutto e non è disposta a scendere a compromessi con nessuno, nemmeno con Rosalinda. Le "Rosmello" sono ormai un ricordo e il favore del pubblico sembra essersi nettamente diviso tra coloro che sognano l'amore della Cannavò con Andrea Zenga e i fan di Dayane che l'hanno portata dritta in finale. D'altronde la modella brasiliana non ha mai fatto mistero di adottare una strategia di gioco. Ora, con le sue analisi lucidissime e i suoi attacchi ben mirati sta mettendo fuori gioco Rosalinda e tutta la sua sfera emotiva.

"Le ragazze non vogliono gli uomini, vogliono Dayane Mello"

In mattinata un aereo da parte dei fan ha piacevolmente sorpreso Dayane (qui il video). Nei cieli sopra Cinecittà vola uno striscione con la scritta: "Le ragazze non vogliono gli uomini, vogliono Dayane Mello". Un vero e proprio endorsement del pubblico femminile che vede in lei un'ispirazione, una personalità forte e temeraria che piace. Dayane è una donna dal trascorso importante, a partire dall'infanzia difficile in Brasile e da un quadro familiare molto frammentato. Dayane ha voltato pagina, ha intrapreso una carriera nella moda in Italia. Ha una figlia, nata da una relazione giunta al capolinea: di lei il pubblico ama la capacità di reinventarsi. "Adesso sono entrata anche nel desiderio delle donne", commenta il messaggio entusiasta. "Le donne si accontentano ormai", replica Stefania Orlando. Ormai è guerra aperta tra le due donne alpha della casa.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò

Tra Dayane e Rosalinda non sembra esserci possibilità di ritrovare un'intesa. Da giorni va avanti un continuo tira e molla tra le due concorrenti, che si avvicinano e si allontanano di continuo. La linea di Dayane però, con Rosalinda che rischia di trovarsi insieme a lei in finale, sembra ormai chiara: utilizzare la sua storia con Zenga per metterla fuori gioco. Rosalinda paga lo scotto di essere stata al centro di più dinamiche amorose nella casa. Da quella fasulla con Massimiliano Morra ai fantasmi con Gabriel Garko, dall'amore per Giuliano alla passione con Andrea Zenga. Rosalinda è fragile ed emotiva, insicura, ma ha scelto ancora una volta l'amore come strada per salvarsi. Incarna un ideale romantico e un po' "zuccherino" che piace in tv. E che Dayane è pronta ad abbattere: "Qui dentro vince la coppia, non l'amicizia", ha captato. La modella sa bene che carte giocare: "Ha buttato all'aria una relazione per iniziarne subito un'altra: non mi sembra così timida".