Al Grande Fratello Vip, sembra ormai essersi rotto qualcosa nel rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Dopo la nascita della storia tra la prima e Andrea Zenga e la nomination di Rosalinda a Giulia Salemi, le due amiche hanno litigato. Sembravano essersi chiarite con un abbraccio, ma nella serata di ieri è scoppiato un nuovo battibecco. Dayane ha sostenuto come la relazione tra Zenga e Rosalinda faccia gioco agli autori, in cerca di dinamiche di coppia: "Ormai è la coppia che vince qua dentro mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su Rosalinda e me, ormai mancano 12 giorni e bisogna spingere sulla coppia, far sognare la gente…". La Cannavò ha reagito con una certa stizza:

Stefania Orlando ha ribadito che all'amicizia tra le Rosmello è stato dato parecchio spazio in puntata e a quel punto ha chiesto a Dayane se pensa che la scelta di Rosalinda di interrompere la relazione di dieci anni con Giuliano Condorelli per mettersi con Zenga sia una semplice strategia. "Chi lo sa?", ha risposto la Mello, lasciando in sospeso il discorso e cambiando stanza. Rosalinda è rimasta delusissima da questo discorso e sembra ormai dubitare dell'amicizia di Dayane. I fan della "coppia" Rosmello, intanto, hanno pochi dubbi: si sono schierati in massa con la Mello, esprimendo i suoi stessi dubbi sulla coppia Cannavò-Zenga e lanciando l'hashtag "#exrosmello" che circola sui social da un paio di giorni.

Ormai è chiaro che Dayane ha preso le distanze da Rosalinda. Anche dopo l'abbraccio di ieri, aveva espresso le sue perplessità sulla Cannavò a Pierpaolo Pretelli: "Mi sono staccata da Rosalinda, non la voglio influenzare, però non voglio fare finta che vada tutto bene, io non sto bene". Dopo questo distacco, la brasiliana si è riavvicinata molto a Giulia, che è sua amica da tempo ma con cui aveva avuto degli scontri al GF Vip. Parlando con lei e Pierpaolo, Dayane ha rivolto un duro attacco contro l'attrice messinese.

Mi sono sentita una m***a, non considerata, non importante. Adesso lei ha questo rapporto con lui. Non ci vediamo, non ci parliamo, cerca sempre lui. E poi non la vedo felice. Non è come te, Giulia, che ti sei buttata con Pierpaolo. Abbiamo tanto parlato di voi, ci siamo chiesti se era vero amore, ci chiedevamo come fosse possibile. Dopo un po' è arrivata la risposta: più parlano contro di voi e più voi siete uniti. Io in lei non vedo questa felicità. Lei dice di essere timida, parla come se fosse una suora. Fatti vedere per quella che sei, non fare la santa. Ha buttato all'aria una relazione per iniziarne subito un'altra: non mi sembra così timida. Lei ha buttato tutto in aria perché aveva tanta paura di un confronto fuori [con Giuliano]. Così è scappata dalla situazione, non lo trovo carino. Parla di rispetto, di timidezza, e ha fatto molto di più di tutto quello che ho fatto io, con la mia mentalità. Ho i miei dubbi su quello che è veramente, viste le sue scelte. Mi viene da pensare che non la conosco a sufficienza. Ci sono cose che non mi quadrano. Nella vita potrebbe essere una mia grandissima amica, ma in questo contesto avrei voluto che la mia amica portasse avanti i nostri legami con me, anziché nominarti. Io ho avuto in questa Casa tanti bei rapporti, con altri ho avuto zero. Non nomino le persone con cui ho costruito qualcosa e pensavo che lei fosse simile a me. Io supportavo la sua relazione con Giuliano perché non mi ha mai fatto capire davvero cosa provava. Ne ha parlato con altre e non con me. Così non sei coerente, non sei amica. Spero che se venerdì si parla di me e di lei sia l'ultima volta. Perché non voglio saperne più niente. Lei fa la vittima, mi fa passare per quella gelosa. Gelosa di cosa?