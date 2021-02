Rientrata la crisi di Dayane Mello nella casa del GFVip, Tommaso e Stefania hanno deciso di concedersi una tregua dallo scontro con la modella brasiliana. Dopo l'ultima puntata i concorrenti, sempre più agguerriti verso la finale, hanno preso di mira Dayane accusandola di mera strategia e di aver messo in piedi un finto innamoramento verso Rosalinda per giustificare i suoi comportamenti poco sportivi e garantirsi il consenso del pubblico. Ma dopo questo lungo viaggio, sono le ultime ore nella casa per tutti i concorrenti, che hanno deciso di vivere l'ultima settimana in un clima di serenità. Per quanto possibile.

La tregua tra Dayane, Tommaso e Stefania

Se non di una vera e propria pace, si può parlare di una tregua concessa da Tommaso e Stefania nei confronti di Dayane. Dopo iduri attacchi degli ultimi due giorni che hanno visto la modella brasiliana nel mirino compatto degli altri concorrenti, Dayane era scoppiata in un pianto sconfortato. A consolarla prima l'amica Rosalinda, poi Tommaso che l'ha raggiunta in stanza arancione per un chiarimento. Poi è il turno di Stefania che si scioglie in un abbraccio con la modella cercando di risollevarle il morale: "Ci vogliamo buttare tutto dietro? Ma che ce frega amore di queste cose, a me non frega niente", la rassicura Stefania. "Ci sono state delle esagerazioni, l'importante è capirlo, però basta, è finito tutto. Devi pensare a te".

Le scuse di Tommaso Zorzi a Dayane Mello

"Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda, se ti va lasciamo tutto dietro, scusami Dayane", ha spiegato Tommaso dopo le pesanti accuse rivolte alla modella brasiliana. L'influencer le aveva dato della "mezza lesbica" e l'aveva accusata di aver inventato una presunta storia d'amore con Rosalinda: "È tutta una ca*ata". Ma ora Tommaso sembra molto dispiaciuto, capisce di aver esagerato nei modi e vuole ripristinare, per quanto possibile, un clima di serenità per alleviare le tensioni negli ultimi giorni in vista della finale.