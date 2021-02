Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip si sta facendo sempre più difficile per i concorrenti. Ormai le tensioni sono all'ordine del giorno e basta una nomination per scatenare un putiferio. In queste ore, Dayane Mello e Tommaso Zorzi hanno avuto un'accesa lite. La modella, poi, è scoppiata a piangere. Rosalinda Cannavò, nonostante sia molto delusa da lei e non l'abbia ancora perdonata, è andata a consolarla. Poco dopo anche lo stesso Tommaso Zorzi si è scusato.

Dayane Mello scoppia a piangere dopo la lite con Zorzi

Dopo avere avuto uno scontro con Tommaso Zorzi, Dayane Mello è scoppiata a piangere. Rosalinda Cannavò nelle ultime ore le aveva intimato: "Non mi devi rivolgere più la parola". L'attrice è molto delusa perché Dayane prima le ha dichiarato il suo amore e poi l'ha mandata al televoto. Tuttavia, quando l'ha vista piangere è andata da lei. Dayane le ha confidato: "Tommaso è proprio cattivo, è cattivo, cattivo, cattivissimo. Non riesco. Tommaso mi sta buttando mer** […] Io non ce la faccio più. In puntata mi butteranno tutta la mer**. Io sono convinta delle cose che ho fatto. Io non sono pentita delle mie scelte". Rosalinda, sebbene dispiaciuta nel vederla in lacrime, ha precisato che questa è la conseguenza delle sue azioni:

"Anche io sono molto delusa. Però stai giocando. È un gioco, non è la vita. Dopo le cose che sono state dette e la tua scelta di ieri, ho pensato a delle cose. Ma non ti giudico come persona. Devi stare tranquilla. Potrebbero essere gli ultimi giorni, perché non li passiamo sereni e tranquilli? […] Queste sono le conseguenze di ciò che tu dici. Se sei convinta delle cose che fai, ti prendi dall'altra parte le persone che si devono difendere. Loro stanno valutando le tue strategie, come tu hai valutato le loro. Non significa buttare mer**. Anche tu ci sei andata pesante con loro. Io non me l'aspettavo, sono molto, molto delusa. Sto soffrendo tanto però non ti voglio vedere così. Io voglio che tu stai bene".

Tommaso Zorzi si scusa con Dayane Mello

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, si apprende che Tommaso Zorzi ha raggiunto Dayane Mello per avere un chiarimento. L'influencer si è scusato per avere esagerato con le parole e avere alzato i toni. Poi l'ha abbracciata nella speranza di potersi lasciare finalmente alle spalle questi momenti di tensione. Anche Stefania Orlando, poi, è andata da Dayane per provare a seppellire l'ascia di guerra: “A volte ci sono state delle esagerazioni, l’importante è capirlo. Stai serena, per quanto mi riguarda non è successo niente. Io faccio il tifo anche per te, dopo Tommaso. Ti voglio vedere tranquilla, se stai così mi si stringe il cuore". Questo ramoscello d'ulivo basterà per arrivare sereni alla finale?

QUI IL VIDEO DELLO SFOGO DI DAYANE MELLO