Nella casa del GFVip, Giulia Salemi e Dayane Mello sono sempre più complici. Dopo la rottura con l'amica Rosalinda Cannavò, la modella brasiliana ha trovato supporto in Samantha De Grenet ma soprattutto Giulia Salemi. Se da un lato è pronta a giudicare come una strategia la neo coppia Rosalinda e Andrea Zenga, dall'altro Dayane difende a spada tratta l'amore di Giulia e Pierpaolo Pretelli.

L'amicizia di Dayane Mello e Giulia Salemi

Nelle ultime settimane le due donne si sono molto avvicinate, nonostante inizialmente abbiano avuto qualche scontro. La modella brasiliana aveva detto più volte di non credere alla sua storia d'amore con Pierpaolo, ma poi si sarebbe convinta della sua sincerità. E ora che l'amicizia con Rosalinda è ormai sfumata, Dayane e Giulia appaiono complici. Durante il pomeriggio in giardino si coccolano e si accarezzano, scambiandosi parole d'affetto: "Ti piace guardare i miei occhi eh…che cosa ti trasmetto signorina? Hai un debole per Dayane Mello anche tu eh?", scherza Dayane. "Gli occhi per me sono importanti. Tutte le volte che mi parli seriamente a bassa voce fissandomi negli occhi ho sempre gli occhi lucidi", ammette Giulia. "Gatta persiana!", scherza l'amica. "Io amo le donne, sono qualcosa di unico". "Anch'io", confida la Salemi. "Bisogna prendersene cura come un diamante…penso che in un'altra vita sarei stata un uomo!".

Giulia Salemi è al televoto contro Stefania Orlando

L'influencer italo-persiana è al televoto contro Stefania Orlando. Una nomination molto sentita, quella della penultima settimana del reality, che vedrà sfumare la possibilità per una delle due concorrenti di avere un posto in finale. A mandarla al televoto da un passo dalla finale, nella precedente puntata, erano state le nomination dei compagni. In particolare quella di Rosalinda aveva deluso parecchio l'influencer, scoppiata in lacrime nella notte dopo la puntata: "Ci sono rimasta male per Rosalinda, dal resto del gruppo non me l'aspettavo. Non è strategia, è un gruppo naturale che si è creato e io lentamente mi sono isolata".