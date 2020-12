in foto: Foto Endemol

Tempi duri al Grande Fratello Vip per Dayane Mello, che dopo aver perso l'amicizia di Rosalinda Cannavò si è scontrata duramente anche con Giulia Salemi. Quest'ultima ha accusato Dayane di aver abbandonato Rosalinda nell'ultima settimana, facendola molto soffrire. La Mello ha negato tutto e si è messa a litigare con la stessa Salemi accusandola di essere infantile:

Dei tuoi scherzetti, dei tuoi sorrisi, mi sono rotta. Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la Giulia che sei adesso non ho niente da fare. Sei troppo bambina.

Lo scontro Mello-Salemi

Giulia, che ha sostenuto Rosalinda nella sua decisione di allontanarsi definitivamente da Dayane, ha risposto per le rime, innescando così lo scontro. L'influencer piacentina sente di essere stata a sua volta ferita dal comportamento della Mello nei suoi confronti.

Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. Non venire a insegnarmi a essere donna. Non capisci il mio senso dell'humour ma quando vuoi fai una battuta e ferisci. Tre volte mi hai ferito, volontariamente. Non ultimo, quando ieri mi hai detto "Non siamo amiche".

La frecciatina di Giulia a Dayane Mello

Le due hanno alzato i toni, con Dayane che ha lasciato il giardino per rientrare in casa: "Non iniziare a fare drammi, hai vinto tutto: la tua storia d'amore e la mia amica". Dayane ha fatto riferimento alla nascita del legame tra Giulia e Pierpaolo Pretelli e, per l'appunto, alla sua frattura con Rosalinda. La Salemi a quel punto ha lanciato una frecciatina: