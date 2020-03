La notizia del Coronavirus è arrivata già da qualche settimana anche nella casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti non hanno esitato a mostrare la loro preoccupazione per la situazione in cui si trova l'Italia, preoccupandosi anche per i loro cari. Tra coloro che hanno fin da subito esternato le loro paure c'è Fabio Testi, dal momento che suo figlio vive a Shangai. Nella giornata di oggi, dopo gli ultimi aggiornamenti ricevuti nella scorsa puntata, i gieffini hanno contribuito a lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza.

La preghiera per gli operatori sanitari

Un momento difficile per l'Italia e gli italiani che è stato condiviso con i vip all'interno della casa a piccole dosi, quando non era più possibile tenere nascosta una situazione così grave e dagli esiti ancora così nebulosi. Sebbene la preoccupazione e l'angoscia in alcuni casi abbia preso il sopravvento, limitando la voglia di mettersi in gioco e di continuare a vivere questa realtà parallela, tutti i concorrenti hanno voluto rivolgere delle preghiere e un caloroso applauso agli operatori sanitari che in questo momento stanno sostenendo il nostro Paese, lavorando senza sosta.

Ritrovatisi in giardino, tutti col capo e le mani congiunte hanno recitato una preghiera, in segno di supporto e di solidarietà per tutti gli italiani. Guidati da Fabio Testi che qui sembra quasi assurgere al ruolo di padre e capo-famiglia, sono stati poi incitati da Adriana Volpe: "Vogliamo rivolgere una preghiera a tutte quelle persone che stanno lavorando negli ospedali, agli operatori sanitari, tutte quelle persone che sono dei piccoli grandi eroi". A questa richiesta si accoda immediatamente Fabio Testi che aggiunge: "A quelli rivolgiamo un grande abbraccio e ci rivolgiamo a loro con un applauso grande ringraziandoli di cuore, sono dei veri eroi e ci saranno tantissimi volontari sicuramente, e noi a queste persone che alleviano le sofferenze li abbracciamo e stiamo molto molto vicini".