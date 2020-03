La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si è aperta in un turbinio di emozioni e di ripensamenti in merito a quanto è accaduto nella scorsa puntata del reality, dopo la quale Fernanda Lessa ha avuto un forte momento di sconforto dovuto alle critiche subite dopo alcuni atteggiamenti adottati all'interno della casa, per i quali si è sentita ammonita come fosse una strega. A ritornare sull'argomento è proprio Alfonso Signorini che dopo aver mostrato alcune immagini della settimana appena trascorsa, inizia un discorso con la modella brasiliana alla quale chiede scusa per quanto detto in puntata.

Le ragioni di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa era stata criticata proprio dal conduttore del reality per aver messo in atto delle pratiche da lei utilizzate per scaricare tensione ed energie negative, come ad esempio fare un bagno con il sale. Tutto ciò è stato letto come un modo per allontanare la negatività di Antonella Elia, quando la modella brasiliana ha potuto prendere parola, dopo aver visto le immagini nelle quali piangeva disperata e mostrava tutto il suo dispiacere e la sua delusione per quanto fosse accaduto, non ha esitato a far valere le sue ragioni: "Io sono brasiliana, sono di parte indios, cattolica e questa è la mia fede, sono le cose in cui io credo e dopo quello che è stato detto io mi sono sentita accattata e diversa".

Le scuse di Alfonso Signorini

Interviene, quindi, Alfonso Signorini che si trova a dover fare i conti con il dispiacere di Fernanda che sommessamente ha spiegato le sue ragioni, cercando di portare alla luce la sua verità e di fronte al suo sentimento, il conduttore dichiara: "Non era questa la mia intenzione. Se ho detto qualcosa che ti ha ferito ti chiedo scusa. Certi tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti, ma non volevo ferirti. Rispettare la religione è importante. Qualche comportamento mi sconcerta".

La sorpresa a Fernanda Lessa

Dopo questo piccolo confronto tra concorrente e padrone di casa del reality, continuato anche nel confessionale, Fernanda riceve una gradita sorpresa. La Lessa entra nella Mistery Room e riceve un diario scritto dalle sue bambine. Lei si commuove nel vedere i disegni delle piccole Lua Clara e Ira Marie Dileo, nate dalla relazione con Boosta dei Subsonica. Attualmente la Lessa è legata a Luca Zocchi, imprenditore suo marito dal 14 aprile 201