GFVip 10 dicembre, cosa è successo in puntata: Miriana indovina la data della finale La 26esima puntata del Grande Fratello Vip porta a galla litigi, emozioni e anche notizie inaspettate. Ecco i cinque momenti imperdibili del secondo appuntamento settimanale con il reality show.

A cura di Ilaria Costabile

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip ha portato a galla nuovi livori tra i concorrenti del reality show di Canale 5, ma non sono mancati anche dei momenti emozionanti in cui alcuni dei gieffini hanno avuto modo di parlare a cuore aperto dei loro sentimenti. La puntata si chiude con una comunicazione importante: il prolungamento previsto fino a metà marzo.

I vip scoprono quando sarà la finale

Alfonso Signorini comunica ai gieffini quanto ancora durerà il Grande Fratello Vip. La puntata finale sarebbe infatti dovuta arrivare il 13 dicembre, ma come accaduto anche lo scorso anno il reality è stato prolungato. Ad aprire la busta in cui è scritta la data della puntata finale è Miriana Trevisan insieme a Giucas Casella. La showgirl riesce ad indovinare il giorno esatto in cui si scoprirà il vincitore.

Alex Belli commenta le foto di Delia

Come ogni appuntamento settimanale del reality show, c'è spazio per la liaison tra Soleil Sorge e Alex Belli che continuano a dichiarare che il loro è un rapporto "puro" e che non c'è nulla che vada oltre la complicità e il desiderio di trascorrere del tempo insieme. Intanto, però, all'attore vengono mostrate le foto che ritraggono sua moglie Delia intenta a baciare un altro uomo, lui sembra incassare piuttosto bene e aggiunge: "Io conosco la sua parte erotica e si vede che sono baci finti, non sopporto questi gossip fake che non ho mai fatto in vita mia".

Lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Le due reginette della casa non perdono occasione per battibeccare e il focus della discussione riguarda una frase che l'influencer ha pronunciato nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, dicendole: "Sei fatta di plastica, puoi solo buttarti nell'umido", un'esternazione che ha infastidito non poco la gieffina che ha potuto affrontare l'argomento anche in puntata. Ad Alfonso Signorini, infatti, ha detto: "Mi sono sentita umiliata", la discussione si è poi accesa nuovamente durante le nomination, in cui Francesca Cipriani è intervenuta per supportare Sophie sottolineando che alcune frasi possono essere dolorose per molte donne.

Il discorso di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli racconta ad Alfonso Signorini quanto il Grande Fratello l'abbia aiutata a riprendersi e questa esperienza sia stata per lei importante per non ricadere in pensieri oscuri, come è accaduto in più occasioni in passato. Il conduttore, però, la invoglia a non alimentarli: "Non pensare mai a nulla del genere, fallo per le persone che ti amano, non potrebbero stare senza di te".

Tutta la casa nomina Maria Monsé

Durante le nomination il nome di Maria Monsé è quello più gettonato. La concorrente, nonostante sia appena arrivata, è quella che si è attirata più antipatie nella Casa, tanto è vero che è stata nominata dalla gran parte dei concorrenti.