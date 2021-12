Soleil contro Sophie, tutti attaccano la Sorge: “Stai rovinando tutto” Soleil Sorge attaccata da Valeria Marini e Francesca Cipriani per le parole a Sophie Codegoni che si difende: “Mi hai umiliata”. Tutti sono contro la Sorge.

Soleil Sorge e Alex Belli ancora grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. La prima parte della puntata del 10 dicembre 2021 è tutta orientata sullo scontro con Sophie Codegoni. La starlette di Uomini e Donne si è sentita umiliata per i commenti di Soleil Sorge sui presunti ritocchini estetici, oltre poi a essere vista come "una persona senza contenuti, stupida e rifatta". Queste parole sono state stigmatizzate da tutti i componenti della casa del Grande Fratello Vip, anche il padre di Sophie Codegoni è intervenuto a distanza pungendo Soleil: "Meglio farsi le tette che farsi i mariti degli altri".

Valeria Marini e Francesca Cipriani attaccano Soleil

Valeria Marini e Francesca Cipriani hanno attaccato pubblicamente Soleil Sorge. In particolare, Valeria Marini ha detto che l'attacco di Soleil a Sophie è stato fuori luogo perché è avvenuto in un momento di solidarietà e di amicizia per tutto il gruppo che ha posato per la copertina di "Chi": "Tu hai rovinato quel momento". Anche Francesca Cipriani si è arrabbiata: "Io sono stanca di sentire queste offese e di sentire che si dà alle donne "sei tutta di plastica". Ogni donna ha un percorso nella vita e va rispettato. Io sono stanca di sentire queste cose. Sono stufa, le persone non si offendono". E ancora: "Per me, Sole, tu sei dr. Jekyll e mr. Hyde".

Il padre di Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

Stefano Codegoni, il re dei locali di Milano, padre di Sophie Codegoni si è scagliato sui social contro Soleil Sorge. Il messaggio è duro: "Meglio farsi le tette che farsi i mariti degli altri". Una frecciata ben assestata a Soleil Sorge e alla sua frequentazione con Alex Belli. Sophie Codegoni si è difesa dagli attacchi di Soleil Sorge: "Mio padre vede che io sono umiliata tutti i giorni e ha reagito così". Alla fine, anche Valeria Marini torna a spiegare a Soleil che il suo modo di fare ha umiliato ingiustamente Sophie Codegoni. La casa è tutta contro Soleil.