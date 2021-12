Delia Duran bacia un altro uomo, Alex Belli: “Conosco la sua parte erotica e sono baci finti” Ad Alex Belli vengono mostrate le foto in cui sua moglie Delia Duran bacia un altro uomo. L’attore reagisce in maniera molto pacata: “Sono baci finti e io odio i fake gossip”.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge ha ormai superato ogni confine, ma fuori dalla casa più spiata d'Italia anche Delia Duran sembra abbia deciso di sollazzarsi con qualcuno che non sia suo marito. Le foto che hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo sono state mostrate in diretta tv anche al gieffino che, però, non ha reagito come il pubblico si sarebbe aspettato e, infatti, ha mantenuto un aplomb invidiabile.

Alex Belli commenta gli scatti di Delia

Alfonso Signorini, dopo aver parlato con Soleil e Alex del loro rapporto, chiede all'attore di allontanarsi e raggiungere il salone della casa dove gli mostrerà gli scatti che vedono sua moglie in compagnia di un altro uomo che, però, non sortiscono alcun effetto: "Conosco talmente bene Delia e la sua parte erotica che so perfettamente che questi baci sono finti, Delia devi fare ben altro per ingelosirmi" dichiara l'attore. Il conduttore, quindi, chiede all'attore di commentare quanto ha visto e ottiene questa risposta:

Dai questi fake gossip che io odio, non li ho mai fatti in tutta la mia vita, io vivo in una bolla ma sono vero, quando vorrai venire qua e capire davvero quello che sono io, invece di fare queste cose. Anche il confronto con Soleil era super indisponente e tu non sei così, quando sei vera vinci.

Belli continua con la sua arringa, mostrando di essere particolarmente infastidito dalle modalità che la sua compagna ha scelto per indirizzargli un messaggio e fargli capire che quanto sta accadendo tra lui e Soleil ha superato qualsiasi limite di sopportazione.

Calcola che io quando vedo questo, ci sono tante intenzioni, potrebbe anche essere il fatto di mandarmi un messaggio, qua sto vivendo una cosa che è molto pura, quello che sento per Soleil è molto puro, voglio testimoniare questa cosa che è quello che sento nel cuore. Non c'è nessuna complicità in questi baci che vedo, è un ragazzo che non è il tipo di Delia, vorrei solo che lei venisse qui in modo tale che lei possa capire quello che stiamo vedendo, per riaprire il nostro cuore.

Ovviamente il tutto viene commentato anche dalle opinioniste e mentre Adriana Volpe ipotizza che la reazione piuttosto fredda del gieffino sia dovuta al fatto che lui stesso stia vivendo un sentimento travolgente nei confronti di Soleil e che, soprattutto, tra loro ci sia stato più di un bacio, Sonia Bruganelli azzarda che la modella venezuelana possa avere un'amicizia molto più intensa di quello che può trapelare da alcuni scatti rubati. A questa constatazione, Belli risponde: "Se Delia si innamorasse di qualcuno fuori, mi venisse a dire qualcosa, ma da quelle foto lì che devo capire? a prescindere da quello che accade sotto le coperte tra me e Sole che è molto più casto di tante cose".