Il bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, chi sarebbe l’uomo del mistero Delia Duran e il bacio con un uomo misterioso a Milano. Il toto nome sui social condurrebbe a un’identità, quella dell’imprenditore napoletano Carlo Cuozzo.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del GF Vip procede a gonfie vele la liason tra Alex Belli e Soleil Sorge, i due concorrenti sempre più vicini e complici. E mentre l'attore si gode la sua avventura nel reality, la compagna venezuelana Delia Duran si consola tra le braccia di un uomo. Nelle ultime ore alcune foto diffuse da Whopsee.it della modella mentre bacia un ragazzo misterioso in un ristorante di Milano stanno facendo il giro del web. Dopo una cena intima, tra sguardi complici e coccole, sono usciti a fare una passeggiata condividendo lo stesso ombrello. Il toto nome rimbalzato sui social ha portato all'identità di un imprenditore napoletano di 24 anni, Carlo Cuozzo.

Carlo Cuozzo ha chiuso il profilo Instagram

Subito dopo la diffusione delle foto scattate dai paparazzi, Carlo Cuozzo avrebbe chiuso il profilo Instagram come commentano alcuni utenti su Twitter. Tra i suoi follower appare il nome di Delia Duran.

Fondatore di un'agenzia di social media marketing

Carlo Cuozzo sarebbe il profilo dell'uomo che bacia Delia Duran in un ristorante di Milano, come confermano le foto dei paparazzi. Si tratta di un imprenditore napoletano ventiquattrenne, fondatore insieme ad un socio di un'agenzia di social media marketing che aiuta privati ed imprese ad affermarsi nel mondo dei social network.

Carlo Cuozzo

I suoi profili Instagram e Facebook informano che vive a Sofia, in Bulgaria, ma ieri sera, come rivela lui stesso nelle sue Instagram story, si trovava a Milano.

Carlo Cuozzo Instagram story

Sembra non separarsi mai dalla sua collana, la stessa indossata ieri sera a cena con Delia Duran, indizio che in molti non hanno potuto fare a meno di notare.

Carlo Cuozzo

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più intimi al GF Vip

Intanto nella Casa del Grande Fratello VIP Alex e Soleil sono sempre più intimi, soprattutto nella notte quando, tra baci e coccole, si nascondono dai radar delle telecamere rifugiandosi sotto le lenzuola.

L'attore, totalmente coinvolto in questo ‘rapporto speciale' instaurato con la sua inquilina, ha deciso di scrivere una canzone dal titolo ‘L'impoderabile‘, che parla di loro due e di ciò che hanno vissuto insieme. Di recente ha dichiarato che se il suo matrimonio dovesse concludersi, ‘non finirebbe il mondo'.