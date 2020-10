Il “comodino-gate”, ha scosso la Casa del Grande Fratello Vip 2020. Nella Casa se ne è parlato per qualche giorno dopo che la produzione aveva deciso di sollevare la questione e informare i concorrenti che il pubblico a casa pensa – e soprattutto scrive sui social – che tra i concorrenti esiste chi non si espone, partecipando solo marginalmente alla vita nel gioco e alle dinamiche determinate dalle interazioni tra i vip. In particolare, nel corso della nona puntata, Andrea si è risentito quando Franceska Pepe lo ha definito “comodino”, termine utilizzato dal pubblico sui social per riferirsi ai concorrenti meno attivi nella Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliato contro l’ex coinquilina per poi sciogliersi in lacrime, ferito dal commento.

Zelletta salvato dal pubblico: “Mi vogliono bene”

Ma la puntata per lui si è conclusa positivamente, con il pubblico che lo ha salvato al televoto permettendogli di entrare nella lista dei 5 immuni della Casa. Il conduttore Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti solo la lista degli immuni, senza fornire loro indicazioni sulle percentuali di voto. Finita la diretta, ancora scosso dalla lite con Franceska, Zelletta ha commentato con Enock la preferenza manifestatagli dal pubblico: “La mia soddisfazione più grande è che il pubblico mi vuole bene. E devo ringraziare Natalia per questo”. Andrea si riferiva alla preferenze ottenute, comunicategli poco prima. Non sa, però, che le percentuali di voto dicono molto di più rispetto a quanto è arrivato nella Casa.

Un plebiscito per Tommaso Zorzi, salvo con più del 40% dei voti

Basta osservare la tabella con le percentuali del televoto pubblicata sul sito ufficiale del Grande Fratello per rendersi conto che il pubblico non ha espresso una preferenza granitica nei confronti di Zelletta. L’unico concorrente a essere uscito inequivocabilmente vincitore dal televoto flash è stato Tommaso Zorzi, il personaggio più carismatico e appassionante di questa edizione del reality. Durante la breve sessione di voti aperta nel corso della puntata del GF Vip, a Tommaso è andato il 40,5% dei voti del pubblico, una percentuale altissima che gli ha consentito di staccare nettamente il resto del gruppo. A seguirlo Maria Teresa Ruta che ha ottenuto l’8,9% dei voti piazzandosi in seconda posizione, sebbene molto lontana da Zorzi. Sul terzo gradino del podio, a pari merito, sono saliti Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra con il 6,6% e ha chiuso la lista dei 5 immuni Andrea Zelletta con il 6,5% dei voti, seguito a brevissima distanza da Adua Del Vesco che ha ottenuto il 6% delle preferenze. Non si tratta, quindi, di percentuali di voto nette attraverso le quali i votanti hanno manifestato una preferenza. A parte Tommaso, il resto della Casa si è mantenuto sotto il 10% dei voti, con numeri che lasciano intendere un certo equilibrio. A svettare in alto nella classifica è il solo influencer, personaggio preferito dal pubblico a casa.