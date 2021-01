Torna a scricchiolare il rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip. A scatenare il nuovo allontanamento tra i due – il secondo dopo la nomination di Zorzi all’amica che risale a qualche settimana fa – sarebbe stata una richiesta singolare avanzata da Stefania all’amico. Secondo quanto riferito a Cecilia Capriotti, Stefania avrebbe chiesto a Tommaso di inscenare una lite con il solo scopo di movimentare la vita nella Casa. Nel corso della trentaduesima puntata del GF Vip il conduttore interroga i diretti interessati.

Tommaso Zorzi spiega cosa è accaduto

Il primo argomento che viene trattato in puntata è proprio la crisi tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, tanto che Alfonso Signorini chiede all'influencer quale sia stata la miccia che abbia fatto scatenato la rabbia della conduttrice, che pare essersi ingelosita: "Per sua stessa ammissione sì, lei ha avuto questa reazione perché si è sentita come se io l'avessi messa in secondo piano. Dayane non è mai stata la mia migliore amica qua dentro, ma ciò non toglie che se io ho intenzione di farmi una serata con qualcuno. Io non l'ho vista come se fosse la nemica numero uno di Stefania".

Stefania ribadisce la sua delusione

La replica di Stefania Orlando arriva immediata. La showgirl, infatti, cerca di far capire che la sua reazione sia stata la conseguenza di un atteggiamento superficiale da parte di Zorzi che nei suoi confronti non avrebbe avuto sensibilità dopo il precedente screzio con Dayane:

Io vorrei dire che non è che sono gelosa di Tommaso a prescindere, siccome con Dayane ci sono stati dei precedenti anche nella scorsa puntata, lei mi ha detto che io le faccio pena e ci sono rimasta male, non mi ha nemmeno chiesto scusa. Io sto con Tommaso perché è una persona piacevole, non perché è forte, quando Tommaso interagisce con altre persone non è mai successa una cosa del genere, per me non è una questione di percorso, tutto quello che è successo qui non è che si è verificato insieme a Tommaso.

Le rivelazioni di Stefania Orlando

Stefania Orlando, proprio in puntata, viene a conoscenza del fatto che tra Tommaso e Cecilia ci sia stata una confidenza che la riguarda. I due sostengono che la conduttrice in occasioni diverse gli avrebbe chiesto di litigare: "È vero, ho detto questa cosa, durante la serata di Capodanno, avete trasmesso le clip della nostra lite dicendo che ne avremmo riparlato il 4 gennaio e quindi io mi sono girata verso di lui dicendogli che per quella data si sarebbe risolto tutto e quindi gli ho detto vabbè allora litighiamo di nuovo. Ma ovviamente scherzavo, se avessi voluto litigare avrei fatto altro con lui".

Tommaso Zorzi: “Mi ha chiesto di fingere di litigare”

Tommaso Zorzi aveva rivelato a Cecilia Capriotti che Stefania gli aveva chiesto di fingere di litigare. L’influencer avrebbe rifiutato e la cosa sarebbe finita lì, ma Cecilia ha aggiunto che la Orlando avrebbe rivolto a lei la stessa richiesta, con il medesimo esito. “Poi mi ha detto che stava scherzando”, ha aggiunto la concorrente. Rivelazioni che gettano ombre sulla figura di Stefania e che lasciano intendere stia mettendo in campo una serie di strategie ai fini del gioco.

La gelosia per il rapporto con Dayane Mello

Pochi giorni fa, inoltre, c’è stata una lite tra Tommaso e Stefania a causa della gelosia della Orlando nei confronti dell’amico. Stefania aveva rimproverato a Zorzi di avere “concesso” numerose attenzioni a Dayane Mello, sacrificando il loro rapporto. Un’accusa che aveva infastidito Tommaso, spingendolo a rispondere a tono all’amica: “Stefania ma tu non puoi stare così perché faccio una serata con Dayane. Non sono il fidanzato con nessuno di voi, ho 25 anni, non devo dare giustificazioni a nessuno”. Uno sfogo che aveva ferito la showgirl, innescando il secondo allontanamento da Zorzi.