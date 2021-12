GF Vip, Manuel Bortuzzo esausto sbotta ancora contro Lulù: “Basta battute del caz**” Altro giorno, altro battibecco tra Manuel e Lulù nella casa del Grande Fratello Vip: la tensione è sempre di più alle stelle e il percorso della Principessa sembra essere compromesso.

A cura di Gaia Martino

Si è aperto un vero e proprio caso intorno a Lulù Selassié, una delle protagoniste del Grande Fratello VIP 6 entrata nel reality inizialmente come concorrente unica insieme alle sorelle. Non appena iniziata la sua avventura si è avvicinata a Manuel Bortuzzo con il quale ha instaurato un rapporto speciale, distrutto con il trascorrere dei giorni visto il comportamento morboso della principessa. Il nuotatore è esausto delle attenzioni della sua inquilina e già da alcune settimane sta facendo di tutto per tenerla lontana ma ogni parola e accusa contro di lei sembra vana.

Un episodio verificatosi nel corso dell'ultima diretta su Canale 5 ha fatto scoppiare una bomba che allontana sempre di più Lulù da lui: dopo aver appreso che una tra lei e la gemella Clarissa sarebbe stata eliminata, è corsa in bagno minacciando tutti. L'accaduto ha fatto scoppiare il concorrente il quale ha sbottato: "Vaffanc**o, mi sono vergognato". Questa mattina, al risveglio, c'è stato un altro battibecco.

Manuel contro Lulù: "Non rompere il caz**"

Stamattina la tensione tra Lulù e Manuel è alle stelle. La principessa non sembra aver voglia di abbandonare l'idea di avvicinarsi al nuotatore il quale al risveglio ha dato il bacio del buongiorno a Sophie e non a lei. All'ennesimo richiamo su mancate attenzioni, è esploso.

Io mi faccio i cazzi miei, tu ti fai i tuoi. Non rompere il ca**o, ma che vuoi? Il bacino a Sophie e non a te? Sono battute pesanti del caz**, che a me fanno schifo.

Alfonso Signorini vuole Lulù fuori dalla Casa

Lulù Selassié rischia di essere messa fuori dalla Casa per via dei suoi comportamenti morbosi con Manuel. Il profilo Twitter Agent Beast, specializzato in anticipazioni e spoiler sul reality, ha lanciato un clamoroso retroscena che riguarda il percorso della principessa al GF Vip.

Ieri sera Signorini ha chiesto con determinazione la squalifica di Lulù. L'hanno salvata alcuni autori (circa la metà di loro la appoggia) sostenendo che la principessa potrebbe dare ancora interessanti contenuti al programma.

I motivi di tutto questo astio del conduttore verso di lei sarebbero legati a Manuel e all'atteggiamento che ha adottato, portando il nuotatore ad avere reazioni spropositate che potrebbero rovinare la sua immagine. Inoltre, stando a quanto si legge, la Selassiè non fornirebbe materiale adeguato per le clip, ovvero non farebbe ciò che gli autori le chiedono e questo avrebbe mandato in tilt il dietro le quinte del reality.